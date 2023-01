Hier gibt es Whiskey zum Selbermachen

Von: Hans Kürzl

Stolz und voller Freude: Christian Klaus holt das Whiskey-Fass ab. Den edlen Tropfen darin, hat er selbst hergestellt. Fotos: Kürzl (2)/tb © hk

Whiskey – für viele ist das nicht nur ein Getränk, sondern eine Philosophie. Um so schöner ist es für Fans, wenn sie bei der Produktion des edlen Tropfens selbst Hand anlegen können. In der Bavarian-Moonshine-Destillerie in Eichenau ist das möglich.

Eichenau – Zärtlich, gespannt und voller Vorfreude blickt Christian Klaus auf das Glas, das er in der Hand hält. Kein Wunder, denn den Whiskey, der darin schwappt, hat er selbst hergestellt – und zwar von Anfang an. Dabei hat Klaus die Whiskey-Herstellung überhaupt nicht gelernt. Er hat vielmehr ein neues Angebot der Bavarian-Moonshine-Destillerie genutzt.

„Die Beziehung zu dem Whiskey ist dabei immer mehr gewachsen“, sagt der Gröbenzeller. „Ich hatte aber von Anfang an das Gefühl, das ist wirklich meiner.“ Unterstützt wurde er dabei von Alexander und Markus Schnell von Bavarian..Moonshine. . „Es war eine emotionale Reise“, erklärt Klaus. Deren Höhepunkt: das Abholen des 30-Liter-Fasses mit seinem eigenen, ganz persönlichen Whiskey.

Geschmacksrichtung

Bis es so weit war, musste aber einiges an Arbeit geleistet werden. Zuerst musste man sich entscheiden, welche Geschmacksrichtung der Whiskey haben sollte: torfig, rauchig, süß oder fruchtig. Für die Produktion des edlen Tropfens wird zwar im Grunde nur Getreide, Wasser und Hefe benötigt. Doch je nach gewünschter Geschmacksrichtung ändert sich die Getreideart. Außerdem muss man beachten, was zuvor in dem Fass gelagert wurde – auch das beeinflusst den Geschmack. Während der Vergärung muss der Whiskey immer wieder umgerührt werden – das hat Klaus natürlich selbst gemacht.

„Im Fass wird der Geschmack nie der gleiche bleien“, erklärt Whiskey-Kenner Klaus und freut sich, dass er bis zum letzten Tropfen etwas von seinem selbst kreierten Getränk hat. Man habe also immer wieder ein neues Geschmackserlebnis. „Das hat man in der Flasche nicht, auch wenn es da natürlich hochwertige gibt.“

Und so schlägt der Whiskey-Kenner Klaus fast die Hände über den Kopf zusammen, wenn es um Mixgetränke geht: Whiskey mit Cola oder Wasser – das „Nein Danke“ ist ihm anzusehen. Das verfälsche jeden Geschmack.

Auch Alexander und Markus Schnell raten von einer anderen „Unart“, wie sie es nennen, ab, nämlich Whiskey kalt oder gar eisgekühlt zu trinken. „Bitte immer bei Zimmertemperatur servieren“, so Markus Schnell. Den Genuss vollendet ein vorsichtiges Riechen am Glas und dann ein leichtes Nippen.

Doch der Genuss und die Verbundenheit mit der Kultur um den Whiskey hört für das Trio nicht beim Getränk auf. Klaus zum Beispiel nimmt regelmäßig teil, wenn die Iren am 17. März in München St. Patricks Day feiern.

Für Markus Schnell sind dagegen die Highland Games in Schottland ein persönlicher Höhepunkt. Das sind traditionelle Veranstaltungen mit sportlichen Wettkämpfen wie Baumstammwerfen oder Fassrollen. Mit seinem Wohnmobil bereist er außerdem immer wieder das Land im Norden Großbritanniens.

Und das verbindet Schnell gerne mit dem Besuch von Destillerien. „Es waren schon sehr viele.“ Erfahrungen und Erlebnisse, die er gerne in die Destillerie in Eichenau einfließen lässt. Entsprechend groß ist daher die Palette, die er anbieten kann: Gin, Rum, Obstbrand. „Für einen Bauern haben wir einmal auch Kartoffelschnaps hergestellt“, erzählt er stolz. Zufrieden ist er auch mit der reinen geschäftlichen Bilanz. Sowohl Corona als auch Lieferschwierigkeiten oder Energiekosten habe Bavarian Moonshine gut gemeistert. „2022 war ein gutes Jahr“, sagt Markus Schnell.

Farmer brannten Schnaps bei Vollmond

Der Name „Bavarian Moonshine“ geht auf die Prohibition zurück. Zwischen 1920 und 1933 war in den USA die Herstellung und der Verkauf von Alkohol verboten. Farmer brannten ihren Schnaps schwarz. Die Produktionsstätten, die Destillen, verlegten sie in Wälder und sie arbeiteten nachts. Am liebsten taten sie das bei Vollmond, um relativ gute Lichtverhältnisse zu haben. Daher kommt der Name „Moonshine“.



Doch sie taten noch mehr, um nicht entdeckt zu werden. „In Fässer hat man den Alkohol nicht abgefüllt, das wäre zu auffällig gewesen“, erklärt Alex Schnell. Deshalb füllte man das Gebräu in Einmachgläser.



Zwischen der Destillerie und dem Brauhaus Germering besteht eine regelmäßige Zusammenarbeit. Gegenseitig bietet man Verkostungen der Produkte des anderen an. hk

Die Destillerie

in der Brucker Straße 1b im Eichenauer Gewerbegebiet hat jeden Freitag von 16 bis 18 Uhr und jeden Samstag von 10 bis 13 Uhr für den Brennereiverkauf geöffnet. Weitere Infos auf www. bavarian-moonshine.com.

