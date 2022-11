Tödlicher Angriff auf Eichenaus Partnerstadt in der Ukraine

Von: Hans Kürzl, Kathrin Böhmer

Teilen

250 Wohnungen wurden zerstört, Autos sind abgebrannt: Dieses Wohngebäude in Wischgorod wurde von russischen Raketen getroffen. © mm

Meldungen über den Raketenterror der Russen gegen die Zivilbevölkerung im Raum Kiew haben derzeit einen festen Platz in den Schlagzeilen. Diesmal wurde Wischgorod bombardiert, die Partnerstadt von Eichenau. Fünf Menschen starben, darunter ein Kind. Das Entsetzen ist groß. Doch das ist nicht die einzige Reaktion.

Eichenau – Gerd Sonnenberg ringt auch am Tag nach der Horror-Nachricht noch um Fassung. „Ich bin ein alter Mann und ich scheue mich nicht, zuzugeben, dass ich geweint habe“, sagt der 84-Jährige. Der Eichenauer hat so etwas wie einen Ziehsohn in der ukrainischen Partnergemeinde Wischgorod. Er lernte ihn bei einem Austausch kennen und unterstützte ihn seitdem, auch finanziell. Klar, dass die Sorge derzeit groß ist, dass dem 21-jährigen Medizinstudenten Bogdan, der mitten in der Stadt lebt, etwas passiert, russische Raketen ihn verletzten oder Schlimmeres. Doch bereits kurz nach der schrecklichen Bombardierung kam eine erlösende Nachricht: „Mach dir keine Sorgen, ich lebe.“

Das jüngste Opfer ist fünf Jahre alt

Seit der Krieg im Februar begonnen hat, soll Bogdan jeden Tag eine Nachricht nach Eichenau schicken, dass er wohlauf ist. Bislang wusste Sonnenberg, dass die Stadt mit den rund 30 000 Einwohnern, 20 Kilometer nördlich von Kiew, weitestgehend verschont wurde. Doch jetzt die Katastrophe: Russische Raketen zerschmettern auf Wohnhäusern, nach örtlichen Angaben gab es fünf Tote, darunter ein fünfjähriges Mädchen, und dutzende Verletzte, einige kämpfen noch um ihr Leben. Bogdan ist überzeugt, dass die Russen eigentlich das Umspann- und Wasserkraftwerk lahmlegen wollten. Wischgorods Bürgermeister Aleksej Momot sieht das laut Facebook anders: „Es war ein gezielter Angriff auf Zivilisten.“

Opfer werden weggebracht: Die Menschen in Wischgorod leben in Angst, seit die Russen den Raum Kiew verschärft ins Visier genommen haben. © mm

Das bestätigt Claus Guttenthaler, der sich als Referent der Gemeinde um die Wischgorod-Belange kümmert und viele Kontakte hat. Es seien ausschließlich zivile Ziele getroffen worden. „Bei sehr vielen Häusern sind die Fenster kaputt.“ 250 Wohnungen seien wohl betroffen, außerdem Schulen und Kindergärten. Man versuche nun, Notunterkünfte in Hotels einzurichten. Militärische Einrichtungen würden sich nur außerhalb Wischgorods befinden, so Guttenthaler.

Wischgorods Bürgermeister informierte höchstpersönlich Peter Münster, seinen Amtskollegen in Eichenau, über die Geschehnisse am Mittwochabend. Der Rathauschef ist erschüttert über die Bilder vor Ort. Immerhin: Wenigstens seien keine Einrichtungen wie Krankenhäuser betroffen.

Notstromaggregate werden besorgt

Immer dringlicher wird aber laut dem Eichenauer Bürgermeister die Lieferungen von Notstromaggregaten. Über den Rotary-Club seien bereits zwei organisiert, worden, von Seiten der Gemeinde der Gemeinde Eichenau arbeitet man nun mit Hochdruck daran, einen Spediteur zu finden. Darüber hinaus werde man Decken und Taschenlampen liefern. „Wir müssen aber einbeziehen, dass wir uns hier ebenfalls auf eine Notfallsituation einstellen müssen“, sagt Münster.

Fassungslosigkeit herrscht auch bei den Feuerwehrleuten im Dauereinsatz. © mm

Noch würden die meisten Menschen in Wischgorod bleiben, weiß Münster. Die wenigsten würden ihre Heimat verlassen, wie die 2428 Geflüchteten, die allein im Landkreis untergebracht wurden. Es gäbe Gedankenspiele der ukrainischen Regierung, Bürger organisiert ins Ausland zu lassen. Ob das erneut eine stärkere Aufnahme von ukrainischen Flüchtlingen nach sich ziehen werde, vermag Münster nicht zu sagen. „Es ist nicht ganz auszuschließen, aber ein Szenario dazu gibt es aktuell nicht.“

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Auf jeden Fall will er nach dem schrecklichen Angriff den Kontakt zu seinem Kollegen Momot wieder intensivieren. Technisch sei das kein Problem, die Leitungen würden funktionieren. „Wir müssen nur immer Zeit finden.“

Münster zeigte großen Respekt vor dem Durchhaltewillen der Ukrainer. Er sei aber Realist genug zu erkennen, dass der Krieg dort wohl noch eine ganze Weile andauern werde.

Zuhause sitzen und abwarten, kommt aber auch für Gerd Sonnenberg nicht infrage. Er ist Vize-Vorsitzender der Wischgorod-Freunde. Und er plant schon die nächste Aktion. Es soll einen Weihnachtsgottesdienst für die orthodoxen Flüchtlinge geben, samt Friedensfeier und Spendenaktion. So kann er zumindest ein wenig helfen, auch wenn sein Ziehsohn Bogdan weiterhin mitten im Kriegsgeschehen leben muss.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.