Intensivtäter beleidigt Ex-Freundin und Polizisten

Der 18-jährige Intensivtäter beschäftigt die Polizei erneut. Diesmal geht es um Beleidigung und Körperverletzung.

Eichenau – Der mittlerweile 18-Jährige ist seit einiger Zeit so auffällig, dass ihn die Polizei selbst als Intensivtäter bezeichnet. Diesmal geriet der junge Mann mit einer Puchheimerin in Streit. Er beleidigte sie am Dienstagabend laut Polizei auf das Übelste. Bei einem Gerangel wurde die junge Frau zudem leicht an der Hand verletzt. Die frühere Freundin des 18-Jährigen rief schließlich die Polizei. Die Beamten nahmen Anzeigen auf und erteilten dem 18-Jährigen einen Platzverweis.

Dem kam der junge Mann nicht nach. Im Gegenteil: Er beleidigte auch noch die Polizisten. Der 18-Jährige wurde daher in Gewahrsam genommen. Bei der Durchsuchung wurde bei ihm eine geringe Menge Marihuana gefunden.

Zuletzt war der 18-Jährige nach einem Einbruchversuch erwischt worden. Zuvor war er unter anderem wegen Sachbeschädigung auffällig geworden.

