Intensivtäter schlägt wieder zu: Versuchter Einbruch in Schreibwarenladen

Von: Thomas Steinhardt

Der Täter wollte in einen Laden einsteigen (Beispielfoto). © Silas Stein/dpa

Ein polizeibekannter 18-Jähriger hat in Eichenau versucht, in ein Schreibwarengeschäft einzubrechen. Die Polizei konnte den Intensivtäter einmal mehr schnappen.

Eichenau - Eine 54-jährige Eichenauerin hörte in der Nacht zum Freitag kurz vor Mitternacht Geräusche von einem benachbarten Schreibwarengeschäft. Außerdem sah sie laut Polizei, wie eine Art Zange hin und her geschwungen wurde. Jemand schlug damit auf die Glasscheibe der Haupteingangstüre des Geschäfts ein.

Als der Täter die Zeugin bemerkte, flüchtete dieser zunächst in unbekannte Richtung. Die Zeugin rief die Polizei und im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte der amtsbekannte Heranwachsende in der Nähe des Tatortes angetroffen werden. Dieser führte die Zange noch mit sich. Der Heranwachsende hatte an den Händen frische Schnittverletzungen und es befanden sich Glassplitter an seiner Kleidung. Das Fahrrad, mit dem er unterwegs war, war als gestohlen gemeldet.

Den jungen Mann, der als Intensivtäter gilt, erwartet nun ein Strafverfahren wegen versuchten Einbruchs, Sachbeschädigung und Diebstahl des Fahrrads.

