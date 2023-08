Jede Hilfe kam zu spät: Tödlicher Bade-Unfall im Eichenauer See

Von: Thomas Steinhardt

Feuerwehr und Wasserwacht im Einsatz am Eichenauer See. © FFW Eichenau

Zu einem tödlichen Bade-Unfall ist es am Dienstagabend am Eichenauer See gekommen. Eine 83-Jährige ist gestorben.

Eichenau - Die Einsatzkräfte wurden am frühen Abend zum Eichenauer Badesee gerufen, weil eine Frau abgängig war.

Die Tochter der verunglückten Frau aus Eichenau sah nach Angaben der Kripo um kurz nach 18 Uhr nur noch die Badehaube ihrer Mutter auf der Seeoberfläche treiben. Sie begann sofort mit der Absuche und verständigte Polizei und Rettungskräfte, wie die Kripo berichtet. Gegen 19.15 Uhr konnte die Vermisste von Rettungstauchern aus der Seemitte auf dem Seeboden aufgefunden und leblos geborgen werden, so die Polizei. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen zur Todesursache aufgenommen.

Reanimation erfolglos

Die Schnelleinsatzgruppe der BRK Wasserwacht war nur neun Minuten nach Alarm vor Ort, wie ein Sprecher berichtet. Die Suche habe sich schwierig gestaltet, da der Untergangsort im Wasser schwer eingrenzbar war. Da von der Dame bekannt war, dass sie immer parallel zum Ufer schwimmt, kam die komplette Uferseite des Sees als potentieller Ort des Untergangs in Frage und war, ausgehend von der Fundstelle der Badekappe, unter Wasser abzusuchen. Die Frau sei von einem Taucher der Wasserwacht Schnelleinsatzgruppen des BRK Fürstenfeldbruck nach circa einer halben Stunde in etwa 2,5 Metern Tiefe im See gefunden worden. „Leider blieben alle Wiederbelebungsmaßnahmen ohne Erfolg.“

See geräumt

Die Feuerwehr hatte zu Beginn des Einsatzes den See geräumt, um ein ungestörtes Arbeiten zu ermöglichen, wie es im Bericht der Ehrenamtlichen heißt. Im weiteren Verlauf arbeiteten sie eng mit der Wasserwacht Ortsgruppe Fürstenfeldbruck zusammen.

Ebenfalls mit im Einsatz war die Freiwillige Feuerwehr Germering, die ADAC-Luftrettung mit dem Christoph Murnau und die Taucher der Berufsfeuerwehr München.

