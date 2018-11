Josef musste lange um Liselotte werben – es hat sich gelohnt

60 Jahre Ehe, das ist keine Kleinigkeit. Lieselotte (83) und Josef (81) Saxinger konnten jetzt dieses seltene Jubiläum der Diamantenen Hochzeit feiern.

+ 1958 läuteten die Hochzeitsglocken. © Repro: Weber Dabei musste Josef am Anfang hart um seine Liselotte kämpfen. Die beiden haben sich bei der Arbeit in einer Papierverarbeitungsfabrik in München kennengelernt. Das war vor fast 63 Jahren. Josef wusste bald, dass diese junge Kollegin die Frau fürs Leben sein könnte. Doch Liselotte war nicht so angetan. „Eigentlich war er mir immer viel zu jung“, gesteht sie und lächelt. Doch Josef blieb am Ball. Und am Ende hatte sein Werben doch Erfolg. 1958 läuteten die Hochzeitsglocken.

In all den gemeinsamen Jahren hat das Ehepaar inzwischen so einiges erlebt. An oberster Stelle standen immer ihre drei Kinder. Heute sind die Saxingers nicht nur Oma und Opa, sondern sogar schon Urgroßeltern. Das erfüllt sie mit Stolz und Freude.

Doch das Ehepaar ist auch in der Welt herumgekommen. Als gläubige Christen träumten sie immer davon, nach Israel zu reisen. Beide arbeiteten und sparten fleißig – und 1981 war es dann soweit: Sie fuhren mit einer Reisegruppe ins Heilige Land.

Nach dem Geheimnis ihrer Ehe gefragt, antworten die Saxingers: „Man muss einfach zusammen halten und immer dran bleiben.“ Für ihre Zukunft wünschen sie sich Gesundheit und dass „das Familieneigentum in der Familie bleibt“. Am Wochenende feiert das Jubelpaar mit Familie und Freunden in einem Lokal. cu