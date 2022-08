Kita-Krise: Container sollen Lage entspannen

Auf diesem Grundstück sollen die Container für die Krippengruppen aufgestellt werden. © HK

Es fehlen weiterhin 30 Krippenplätze in Eichenau und Entspannung ist frühestens in rund dreieinhalb Monaten in Sicht. Aber auch das hängt noch von mehreren Faktoren ab.

Eichenau – Im Ferienausschuss entschied man sich nun einstimmig zumindest schon einmal dafür, eine zweigruppige Krippenanlage in Containern an der Niblerstraße 24 unterzubringen.

Die im Juli im Gemeinderat noch recht engagiert diskutierte Variante, die Räume der früheren Post an die Bedürfnisse einer Kindertagesstätte für den Krippenbereich anzupassen, wird dagegen nicht mehr weiter verfolgt. Das Gremium hatte sich zwar damals grundsätzlich dafür ausgesprochen, die alte Post umzubauen und damit eine Kita in einem festen Bau anbieten zu können. Billig wäre das nicht gewesen: Der Innenraum hätte für 325 000 Euro entkernt werden müssen.

Außerdem hatten bereits im Juli einige Gemeinderäte Bedenken, einen zeitlich vernünftigen Rahmen einhalten zu können. Zudem hätte mit den Eigentümern ein Nutzungsvertrag abgeschlossen werden müssen.

Bevor das Thema im Ferienausschuss öffentlich diskutiert wurde, gab es bereits einen Tagesordnungspunkt zur selben Sache im nicht-öffentlichen Teil. Bekannt gegeben wurde daraus, dass man den Kauf von Containern ins Auge fasse. „Der muss aber noch einmal extra vom Gemeinderat genehmigt werden“, erläuterte Zweiter Bürgermeister Sepp Spiess (CSU). Die Kosten liegen in der gleichen Größenordnung wie die Post-Variante, nimmt man neben den reinen Anschaffungskosten der Container noch die Anschlusskosten für Strom und Sanitär hinzu.

Nur mit Personal

Auf die Tagesordnung wird der Punkt aber erst dann kommen, wenn sich die Gemeinde sicher ist, ausreichend Fachpersonal für die zwei Krippengruppen zu haben. Das bestätigte auf Nachfrage Vize-Bürgermeister Spiess, der als Urlaubsvertretung die Amtsgeschäfte im Rathaus führte: „Es macht wenig Sinn, Räume zu haben und kein Personal“, sagte er dem Tagblatt.

Mit einer Entscheidung ist aber laut Spiess nicht vor Ende Oktober zu rechnen. Dann muss auch noch die Lieferung der Container erfolgen. Um die Lösung des Krippenproblems jedoch nicht noch weiter hinauszuzögern, wurde Peter Münster als Bürgermeister ermächtigt, die Bauplanungen voranzutreiben und die Lieferung der Container schnellstmöglich zu veranlassen, sobald Personal da ist. (Hans Kürzl)

