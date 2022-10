Korrosion durch Tausalz: Bauhofhalle muss saniert werden

Eichenau

Die Fahrzeughalle samt Werkstatt für Kraftfahrzeuge am Bauhof muss saniert werden. Bei einer Prüfung der aus dem Jahr 2003 stammenden Halle wurden in einer Verdunstungsrinne Korrosionsschäden festgestellt.

Eichenau – Da die Rinne in die tragende Bodenplatte eingebaut ist, muss dort von weiteren Schäden ausgegangen werden.

Hauptursache für die Schäden ist Tausalz, das die Bauhof-Fahrzeuge von ihren Winter-Einsätzen aus dem öffentlichen Straßenbereich mitbringen. Der abschmelzende Schnee trägt in verflüssigter Form die Salze in die Halle. „Kritisch ist der nicht sichtbare Lochfraß zu bewerten, welcher durch das Eindringen des Tausalzes entstehen kann“, heißt es im Instandsetzungskonzept des Maisacher Fachbüros „Auer & Auer“. Die Verdunstungsrinne sei in ihrer eigentlichen Funktion nicht mehr gegeben. Durch die fortschreitende Korrosion wird die Verkehrssicherheit in dem betreffenden Gebäudeteil des Bauhofs als problematisch eingestuft. Immerhin aber kann die Rinne wegen ihrer Bauart relativ einfach entnommen und neu gesetzt werden. „Dies sollte auf jeden Fall erfolgten“, empfiehlt das Fachbüro.

Dem Gemeinderat wurden nun drei verschiedene Sanierungsvarianten vorgelegt. Für die Komplettversion einschließlich des Bodens werden die Gesamtkosten auf etwa 520 000 Euro geschätzt. Die Maßnahme, die den reinen Rinnentausch enthält, wird auf etwa 130 000 Euro kommen.

Baureferent Josef Spiess (CSU) schlug vor, den Grundsatzbeschluss zur Sanierung zu fassen. Die Bauverwaltung soll nun die einzelnen Varianten und den zeitlichen Ablauf prüfen. Ebenso müssen alternative Unterstellmöglichkeiten für die Fahrzeuge in der Zeit der Sanierung geprüft werden. Der Gemeinderat befürwortete eine Sanierung ohne Gegenstimme.

Lob für Mitarbeiter

Aufbau und Rückbau – auch der Bauhof der Gemeinde hatte seinen Anteil daran, dass die Unterbringung der Ukraine-Flüchtlinge funktionierte. Die Mitarbeiter der gemeindlichen Einrichtung sorgten auch mit dafür, dass den Sportlern die Halle schnell wieder zur Verfügung stand. Der zweite Bürgermeister Josef Spiess (CSU) sprach den Angestellten seine Anerkennung aus: „Das Landratsamt war erstaunt, wie schnell der Rückbau erledigt war. Hochachtung.“

