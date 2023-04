Links-Abbiege-Verbot ignoriert: Zwei Fahrzeuge krachen auf B2 zusammen

Von: Kathrin Böhmer

Zwei Frauen wurden bei einem Unfall am Mittwochnachmittag auf der B2 bei Eichenau leicht verletzt. © Nicolas Armer/dpa

Eine Seniorin ist nach links auf die B2 bei Eichenau aufgefahren, obwohl dies nicht erlaubt ist. Sie krachte mit dem Wagen einer Bruckerin zusammen.

Eichenau - Am Mittwochnachmittag fuhr eine 71-jährige Münchnerin mit ihrem schwarzen „VW Up“ auf der Roggensteiner Allee von Eichenau in Richtung B2. Sie wollte nach links auf die Bundesstraße auffahren, obwohl hier nur das Rechtsabbiegen zulässig ist. So geht es aus dem Pressebericht der Polizei hervor.

Trotz fließendem Verkehr und der vorgeschriebenen Fahrtrichtung rechts bog die Seniorin links in die B2 ein. Zur gleichen Zeit fuhr eine 52-jährige Fürstenfeldbruckerin mit ihrem weißen „Toyota Yaris“ hier in Richtung München. Es kam zum Zusammenstoß. Der Toyota wurde durch den Aufprall in die rechte Leitplanke gedrückt.

Beide Fahrerinnen wurden bei dem Unfall leicht verletzt und kamen in ein Krankenhaus. Beim Toyota entstand Totalschaden. Dieser war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Am VW entstand ein Schaden an der rechten Front, er war noch fahrbereit.

Die Polizei beziffert den Schaden auf rund 15.000 Euro.