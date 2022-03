Massive Wald-Rodung in Eichenau - Das steckt hinter diesem Straßennamen

Aus der Serie der Straßennamen

Von Hans Kürzl schließen

Es ist eine kleine Straße in Eichenau, doch sie erzählt ein großes Stück Geschichte: Nämlich welchen Einfluss die Olympischen Spiele 1972 in München auf die Entwicklung einer Kommune hatten. Insbesondere, was die Rodung des Waldes betrifft.

Eichenau – Die Straße im Osten der Gemeinde trägt den Namen „Am Schlag“. Dieser erinnert im Wesentlichen an ein Ereignis, das heute wahrscheinlich größere Proteste nach sich ziehen würde. Denn um Wohnraum zu schaffen, wurde ab dem Jahr 1968 in sehr großem Stil Wald gerodet. Es wurden also reichlich Bäume geschlagen, und so entstand der Name der Straße, die die neuen Häuser erschloss.

Allein in der Bürgermeister-Kraus-Siedlung, benannt nach dem zwischen den Jahren 1955 und 1965 amtierenden Bürgermeister, fanden bis 1972 rund 1000 Bürger eine neue Heimat. Dort war nämlich die Wohnungsgenossenschaft München-West tätig geworden.

Der damalige Gemeinderat und Baureferent Hans Haltmeier hatte im an dieser Stelle noch bestehenden Wald auf einer kleinen Fläche ebenfalls Baurecht erhalten. Haltmann betrieb übrigens einmal in der Ortsmitte, dort wo aktuell das Pachtgelände des Seat Autohändlers an der Hauptstraße liegt, eine kleine Fahrradwerkstätte.

Der Bauboom war auch eine Folge eines sportlichen Großereignisses. Im Jahre 1972 sollten die Olympischen Spiele in München stattfinden. Es folgte ein wesentlicher Ausbau der Infrastruktur, nicht zuletzt der S-Bahn, die dafür sorgte, dass es vor allem junge Münchner ins Umland zog. Das machte sich in den Einwohnerzahlen bemerkbar. Zwischen den Jahren 1968 und 1972 wuchs die Gemeinde von knapp 5200 auf fast 7500 Einwohner.

Auch heute gibt die von Steinbüchlweg, Allinger Straße und Waldstraße umgebene Straße „Am Schlag“ ein Bild ab, das man nicht unbedingt dem so gern als Gartenstadt bezeichneten Eichenau zuordnen würde. Ist die Bebauung direkt „Am Schlag“ mit drei Stockwerken für diesen Teil des Ortes eher noch niedrig, weisen die gegenüberliegenden Bauten bis zu sieben Stockwerke auf. Das entspricht dann eher einer Bauweise, wie man sie in Fürstenfeldbruck, beispielsweise in der Buchenau, kennt.

Um die Straße „Am Schlag“ zu durchschreiten braucht es nicht viel Zeit. Einmal dort eingebogen, ist nach rund 100 Metern an einem Wendehammer Schluss. Im Winter sind dort auch die Parkplätze eingeschränkt, um den Winterdienst der Gemeinde möglichst wenig zu behindern.

Die Serie „Straßennamen und was alles dahintersteckt“ beleuchtet die Geschichte hinter den Straßenschildern. Dies ist die 13. Folge.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.