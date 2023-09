Innenminister verleiht Medaille für Zivil-Courage

Bei der Ehrung: Karoline Blau-Kiefer und Igor Axinger mit Innenminister Joachim Hermann. © Foto: Matthias Balk/Bayerisches Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration

Zwei Eichenauer haben die Medaille für Zivil-Courage erhalten. Sie halfen, Diebe zu überführen.

Eichenau – Bayerns Innenminister Joachim Herrmann hat gemeinsam mit Landespolizeipräsident Michael Schwald während einer Feierstunde in München die Medaille für Verdienste um die Innere Sicherheit – kurz Courage Medaille – verliehen. Zwei der Ausgezeichneten kommen aus Eichenau, nämlich Karoline Blau-Kiefer und Igor Axinger.

Karoline Blau-Kiefer und Igor Axinger beobachteten im Mai 2021 am Bahnhof Eichenau eine Gruppe Jugendlicher bei einem Diebstahl und schritten beherzt unter Gefahr für Leib und Leben ein, wie es in der Laudatio heißt. Mit ihrer Hilfe konnte die gerufene Polizei die Tatverdächtigen kurze Zeit später ergreifen und das Tatgeschehen aufklären. „Ich bedanke mich bei Frau Blau-Kiefer und Herrn Axinger vielmals für ihre Aufmerksamkeit und ihren Mut“, so der CSU-Landtagsabgeordnete Benjamin Miskowitsch. „In unseren Zeiten ist so etwas nicht selbstverständlich.“ Miskowitsch ergänzt: „Niemand muss sich in Gefahr bringen. Wichtig ist, nicht wegzuschauen und zumindest sofort die Polizei zu verständigen.“

