Mega-Projekt rund um Eichenauer Hallen

Im Mittelpunkt: Auf dem Areal der Josef-Dering-Schule könnten gleich zwei neue Hallen entstehen. © hk

Es sind große Pläne, um Eichenaus Hallenproblem zu lösen: Dort, wo die Friesenhalle steht, sollen bis zu 70 neue Wohnungen entstehen.

Eichenau – Als Alternative für Sportereignisse und Veranstaltungen kommt die Josef-Dering-Schule ins Spiel. Hier könnten eine Turnhalle und noch eine Dreifachhalle gebaut werden – eine reizvolle, aber sehr teure Variante.

Noch ist von Visionen die Rede. Der Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum (PV) präsentierte dem Gemeinderat seine Ideen, nachdem er im Juli vergangenen Jahres mit einer Konzept- und Machbarkeitsstudie beauftragt worden war. Eine neue Turnhalle für den Schulsport plus eine Dreifachhalle für Vereinssport, Veranstaltungsräume, dazu Gastronomie sollen auf dem Gelände um die Josef-Dering-Schule entstehen. Das soll der Alternativstandort im Hinblick auf einen Abriss der Friesenhalle sein. Deren Sanierung wird nämlich als kostspielig angesehen.

Friesenstraße weitgehend autofrei

An der Friesenstraße sollen wiederum zwei- bis dreigeschossige Gebäude gebaut werden, mit – jeweils nach Variante – zwischen 40 und 70 Wohnungen. Das Areal selbst soll dabei weitgehend autofrei gehalten werden, was in einer der Varianten durch eine Tiefgarage gewährleistet werden soll.

Flachdächer prägen das Erscheinungsbild in den Entwürfen. „So kann man besser begrünen und mit Photovoltaik arbeiten“, sagt Kiril Vachev vom PV. Die Eingliederung einer Kindertagesstätte in einem der Gebäude kann er sich außerdem vorstellen.

Geprüft wurde aber auch die Möglichkeit, dass die Friesenhalle zunächst einmal erhalten bleibt. „Man könnte die Planung aufteilen und über die Halle zu einem späteren Zeitpunkt entscheiden“, erklärte Vachev. Vor einem Abriss warnte etwa Grünen-Gemeinderat Thomas Barenthin: „Es wäre ein Frevel.“ Man könne dann die Bildung einer Bürgerinitiative abwarten.

Schicksal einer Halle besiegelt

Im Rahmen der Diskussion wurde noch einmal betont, dass man daran festhalten wolle, den Sportplatz für eine Allgemeinnutzung zu öffnen. Laut Bürgermeister Peter Münster (FDP) müsse man da aber mit Anwohnerprotesten rechnen.

Bei allem, was noch Zukunftsmusik ist, ist trotzdem eines auf jeden Fall sicher: Die derzeitige Sporthalle der Josef-Dering-Schule wird es auf absehbare Zeit nicht mehr geben. Sie ist marode und der Betrieb nur mehr mit hohem Aufwand aufrechtzuerhalten. An ihre Stelle würde eben eine sogenannte Einfachhalle treten, in der außerdem eine kleine Bühne für Aufführungen vorgesehen ist.

Herzstück der künftigen Bebauung, die sich an die Schule angliedern soll, wäre die Dreifachhalle. Dort sieht Andreas Berchtold, ebenfalls vom PV, neben größeren Veranstaltungen Vereins- und Mannschaftssport angesiedelt, der Vorgaben für überregionale Wettbewerbe erfüllen könnte – einschließlich Zuschauertribüne.

Kegelbahn ist angedacht

Angegliedert werden soll ein Gastraum mit Bewirtschaftung, der in etwa dem Umfang der jetzigen Bürgerstuben entsprechen soll. Ein weiterer Raum könnte etwa für den Eichenauer SV eine Geschäftsstelle bieten. Über eine Kegelbahn könnte laut Berchtold nachgedacht werden.

Bei den Kosten zuckten die Gemeinderäte dann jedoch zusammen. Die gab Berchtold mit 24 Millionen Euro an. In der Variante, die ein Absenken der Halle vorsieht, kämen noch einmal zwei Millionen Euro drauf. „Mit Tendenz steigend“, wie Markus Brüstle (Grüne) in Bezug auf aktuelle Entwicklungen in der Baubranche hinzufügte. Rund die Hälfte der Summe würde auf die Dreifachhalle entfallen. Erwähnt wurde noch eine abgespeckte Version mit einer Zweifachhalle.

So sieht der Zeitplan aus

Durch öffentliche Mittel von etwa 900 000 Euro gefördert würde am Schulareal nur die Einfachhalle. „Alles andere hätte die Gemeinde zu tragen“, informierte Bürgermeister Münster. Den möglichen Zeitplan für Planung und Durchführung gab er mit „ungefähr sechs bis zehn Jahren, wenn überhaupt“ an.

Nicht nur angesichts der Zahlen zeigte sich Gertrud Merkert (SPD) skeptisch: „Finanziell und planerisch ist das alles Utopie.“ Dennoch sollen die Ideen in der Eichenauer Ortsentwicklungskommission weiter diskutiert werden.

