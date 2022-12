2,2 Millionen Euro Zuschuss für Sporthalle

Von: Hans Kürzl

Wenig Platz, viel Verfall: Die Budriohalle in Eichenau wird ab kommendem Jahr saniert. archi © HK

Eichenau hat es geschafft: Die Sanierung der über 30 Jahre alten Sporthalle an der Budrio-Allee wird mit 2,2 Millionen Euro vom Bund bezuschusst. Das wird als starkes politisches Signal für den Breitensport gewertet. Nächstes Jahr sollen die Bauarbeiten starten.

Eichenau – Es war lange ein Dauerbrenner: Die Hallen in Eichenau sind nicht gerade Prestigeobjekte. Sie sind teils in einem schlechten baulichen Zustand und bieten zu wenig Platz. Das gilt zum Beispiel für die Budriohalle, die 1989 eröffnete und vor allem dem Sport dient, zuletzt aber auch als Flüchtlingsunterkunft. Normal haben Handballer, Volleyballer oder die Indiacaspieler des ESV hier ihre Heimat – allerdings auf einem Hallenboden, der nach über 30 Jahren nach Erneuerung ruft. Die Besucherzahl ist auf knapp 200 beschränkt, was eigentlich zu wenig ist für eine attraktive Sportkulisse.

Doch das dürfte bald Geschichte sein. Die Sportstätte wird saniert. Der Antrag auf Bundesmittel war erfolgreich, wie das Eichenauer Rathaus mitteilt. Rund 2,2 Millionen Euro bekommt die Gemeinde aus dem Fördertopf „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“.

Die Budriohalle soll zu einer Alternative für die räumlich ebenfalls begrenzte Friesenhalle werden. Ausfahrbare Zusatztribünen im Innenbereich wären – abhängig vom Einhalten weiterer Brandschutzmaßnahmen – eine Möglichkeit, die Besucherzahl auf bis zu 500 hochzusetzen.

Die Gemeinde plant den Umbau zwischen 2023 und 2027. Bürgermeister Peter Münster (FDP) sieht den Beschluss der Ampel-Koalition als wichtiges Zeichen für den Breitensport in Bayern und Eichenau: „Endlich kommen wir hier zum Ziel.”

Die Bundestagsabgeordneten Karsten Klein (FDP), Daniel Föst (FDP), Michael Schrodi (SPD), Beate Walter-Rosenheimer (Grüne) und Katrin Staffler (CSU) hatten die Bewerbung der Gemeinde unterstützt. Inhalt war eine Brandschutzertüchtigung, eine energetische Sanierung, die Schaffung von Barrierefreiheit und die für die Vereine so wichtige Zulassung als Versammlungsstätte.

Vonseiten der Politiker kommt Applaus. Katrin Staffler (CSU) freut sich über den Zuschlag: „Das sind tolle Neuigkeiten! Die Bundesgelder sind wichtig, um die Kommunen bei der Bewältigung des bestehenden Sanierungsstaus zu unterstützen.“ Es sei schön, dass sich der Einsatz auszahle.

Das Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ besteht bereits seit 2015. Gefördert werden Projekte der Kommunen mit besonderer regionaler oder überregionaler Bedeutung und mit hoher Qualität im Hinblick auf ihre energetischen Wirkungen und Anpassungsleistungen an den Klimawandel.

Der Sozialdemokrat Schrodi spricht in einer Pressemitteilung ebenfalls von einem wichtigen Zeichen für Eichenau. Gemeinderat Martin Eberl wird so zitiert: „Dies sind großartige Neuigkeiten für Eichenau.“ Das Sport- und Freizeitgebiet an der Budrio-Allee sei ein zentraler Ort für alle Amateur- und Freizeitsportler der Region und Heimspielstätte des FCE, des Tennisclubs und des ESV. Das gesamte Gelände beinhaltet Fußball- und Tennisplätze sowie eine Beachvolleyball- und Streetball-Anlage. Das Herz jedoch bilde die Budriohalle

Beate Walter-Rosenheimer (Grüne) betont die Bedeutung von Energieeffizienz und Klimaschutz. Das Förderprogramm zeige auf, wie wichtig Transformation im Bau- und Sanierungssektor sei. „Unsere kommunalen Einrichtungen sind die Lebensadern der Städte und Gemeinden und sichtbare Zeugen, ob und wie unser soziales Miteinander funktioniert.“

