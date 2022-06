Musiknacht im Zeichen der Ukraine-Hilfe

Die Mitglieder der Band „Nachtstark“ nutzten die Gelegenheit während ihres Auftritts bei der Eichenauer Musiknacht und riefen immer wieder zur Unterstützung für die Ukraine auf. © Hans Kürzl

Drei Tage lang lief die Eichenauer Musiknacht und lockte zahlreiche Menschen ins Freie. Dass die Veranstaltung heuer als Charity-Aktion geplant war, zeigte sich entlang der Straßen, auf der Bühne und bei den freiwilligen Rikscha-Fahrern.

Eichenau – Ein milder Sommerabend, die Klänge der Musiknacht, vor allem aus der Hauptstraße, schweben auch noch ein wenig auf die Rathauswiese herüber. Dort sitzen Antonia und Martin Schrittenloher. Dass sie gute Laune haben, merkt man schon an der Art, wie sie in die Sonne blinzeln. „Es ist alles so herrlich locker hier“, schwärmt der Eichenauer über die Atmosphäre – und die Leichtigkeit dieses Freitagabends.

Die lange Zeit von Regeln, Beschränkungen wegen Corona wirke noch immer nach. Das Aufatmen, wieder raus zu dürfen, werde wohl noch eine Weile bestehen bleiben, meint das Ehepaar. „Es ist schön, Freunde, Bekannte, Nachbarn in so einer Umgebung zu treffen und mit ihnen lachen zu können“, sagt Martin Schrittenloher. „So wie es hier ist, ist es perfekt“, fügt er hinterher.

Genießen die Atmosphäre auf der Rathauswiese: Antonia und Martin Schrittenloher mit Hund Molly. © Peter Weber

Band spielt zum ersten Mal zusammen

Ein Gefühl, das Wyatt Boyd ebenfalls aus dem Abend mitnimmt – obwohl er zu dem Teil der Musiknacht gehört, der für die Unterhaltung sorgt. Mit dem Funk und Jazz seiner Band „Fried Bananas“ schwimmt er zwar nicht im musikalischen Mainstream. „Aber viele Leute haben angehalten, zugehört und ein bisschen mitgewippt“, berichtet Boyd zufrieden. Dass die sieben Musiker bei der Musiknacht erstmals so zusammengespielt haben, erwähnt Boyd eher nebenbei. Alle sieben seien auch stolz, ein Teil des Charity-Gedankens der gesamten drei Tage gewesen zu sein. „Man darf schon feiern und sich entspannen“, sagt Musiker Boyd. Aber man dürfe nicht vergessen, dass die Menschen in der Ukraine Hilfe brauchen.

Die „Fried Bananas“ spielten Jazzmusik. © Peter Weber

Strampeln für Spendenan Freundeskreis

So sind die Aufrufe, den Freundeskreis Wischgorod mit Spenden zu unterstützen, an vielen Stellen entlang der Hauptstraße bis hin zum Rathausplatz angebracht. An den Zugangsbereichen sind die großen gelben Banner mit blauer Aufschrift nicht zu übersehen. Und selbst an den Rikschas, die von Peter Münster, Stefan Perras, Markus Wendling und Peter Zeiler gesteuert werden, sind kleine Spendenboxen angebracht. Diese Boxen scheinen schnell und gut gefüllt zu sein. So hatte der ein oder andere schon am frühen Abend ein wenig Mühe, seinen Obulus in das kleine Kästchen zu stecken.

Das lohne den Einsatz, hier zu strampeln, sagt Wendling. Gut 30 bis 40 Mal, schätzt er, habe er in den Abendstunden des Freitags die Strecke zwischen Haus 37 und Schutzengelkirche abgefahren. „Ich bin eh ein begeisterter Radler“, erzählt Wendling und lacht. Training habe er also nicht gebraucht.

Kritik an Aktionen der Gemeinde

Monika Hereth, Mitorganisatorin der Musiknacht am Freitag und zweite Vorsitzende des örtlichen Gewerbeverbandes, betont ebenfalls den Charity-Charakter der Veranstaltung. Natürlich sei das auch für die Geschäfte entlang der Hauptstraße ein Anliegen gewesen – verbunden mit der Gelegenheit, sich zu zeigen.

Insofern ist Hereth schon der Ansicht, dass die Gemeinde ein bisschen zu sehr in die Musiknacht hineingegrätscht sei. „Das war abgemacht, dass das unser Baby ist“, sagt sie im Namen des Gewerbeverbands. Für ihren Geschmack hat die Gemeinde am Freitag zu viel an Foodtrucks und Ähnlichem um die Rathauswiese aufgebaut. „Oder sie hätte das besser abgrenzen sollen“, so Hereth.

Dass die drei Tage auch ein Charity-Event für die Ukraine waren, war durchweg zu spüren. Selbst die Party- und Showprofis von „Nachtstark“ hatten das auf der Platte. „Freunde, wir haben Party. Aber denkt an die Menschen, denen es nicht so gut geht wie uns.“ Immer wieder griff Mathias Kraft, Frontman und Moderator der Band, für solche und ähnliche Sätze zum Mikrofon. Für Besucherin Gina Desmert weder Problem noch Gegensatz. „Solche Events sind doch eine gute Gelegenheit, zur Hilfe aufzurufen.“

In diesem Sinne fand auch zum Abschluss am Sonntag ein ökumenischer Gottesdienst und mit „Cross 5“ ein weiteres Open-Air-Konzert statt. An allen drei Abenden des Eichenauer Charity-Events begeisterte zu später Stunde eine Lasershow die Besucher.