Nach Anwohnerprotest: PV-Anlage am Ortsrand abgelehnt

Von: Hans Kürzl

Teilen

Der Gemeinderat nimmt von der Freiflächen-PV-Anlage am Ortsrand Abstand. © dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Eine Freiflächen-PV-Anlage am Ortsrand, südlich der Pfefferminzstraße, wird es vorerst nicht geben. Der Gemeinderat legte die Planung auf Eis.

Eichenau – Damit reagierte man auf die ablehnende Haltung von Anwohnern. Wie massiv der Widerstand ist, wurde in der Sitzung aber nicht deutlich. Bürgermeister Peter Münster (FDP) sprach von einigen Rückmeldungen aus den Reihen der Anwohner an der Pfefferminzstraße. Aktiv sei man vonseiten des Rathauses jedoch nicht auf diese Gruppe zugegangen.

Allerdings wurde ebenso deutlich, dass sich der Widerstand nicht nur an der PV-Anlage festmacht, sondern ebenso an einer anschließenden Wohnbebauung, die allerdings erst in etwa 20 Jahren angedacht ist.

Markus Hausberger (Grüne) stellte dazu fest: „Die Anwohner sind also generell gegen etwas.“ Eine Auseinandersetzung sei somit in jedem Fall zu erwarten gewesen. Indirekt drückte Hausberger damit aus, dass man demnach die PV-Anlage trotzdem hätte angehen können.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Denn seine Fraktionskollegin und Umweltreferentin Marion Behr hatte sich noch einmal dafür stark gemacht: „Es wäre unser kommunaler Beitrag gegen die Klimakrise.“ Behr hatte bereits Anfang Mai auch eine finanzielle Beteiligung der Bürger ins Gespräch gebracht. „Das könnte sie zugänglicher für die Idee machen.“

Eine vergebliche Hoffnung. In jener Sitzung hatte man sich darauf geeinigt, Erkundigungen einzuziehen. Daraufhin hatte Bürgermeister Münster Gespräche mit den Sonnenseglern und der Komm-Energie geführt. Beide hatten sich jedoch zurückhaltend geäußert. Sie hatten offene Fragestellungen hinsichtlich der beschränkten zeitlichen Nutzung, eben bis dort Häuser gebaut werden, angeführt. Auch die zu erwartenden Proteste der Anwohner wurden von Sonnensegler und Komm-Energie angeführt. Beide haben zudem weitere Projekte in der Planung (wie berichtet). So wurde seitens der Verwaltung die Aussicht auf eine Angebotsabgabe sowieso als gering eingestuft.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.