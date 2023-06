Er hielt die Erinnerung an das alte Eichenau aufrecht

Von: Ulrike Osman

40 Jahre lebte Bertram Fiedler in Eichenau. Zum Teil hat er die Entwicklung des Ortes im Gemeinderat mitgeprägt. Im Alter von 81 Jahren ist nun gestorben.

Eichenau –Doch die Veränderungen des Ortsbilds durch Nachverdichtung, das Verschwinden alter Häuser zugunsten platzsparenden Neubauten, verfolgte er mit Bedauern. Deshalb setzte sich der Jurist oft auf sein Fahrrad, um das einstige Gesicht Eichenaus vor dem Vergessen zu bewahren.

Er radelte mit seiner Kamera durch die Straßen und fotografierte alte Häuser, bevor die Abrissbirne sie dem Erdboden gleichmachte. So bewahrte er Erinnerungen an vieles, was Eichenau einst ausmachte und was spätere Generationen so nie mehr gesehen hätten. Die Bildersammlung übergab er dem Ortsarchiv.



Aus München

Sein eigenes Haus war noch eine Baustelle, als Fiedler in den 1980er-Jahren mit seiner Frau Renate und den drei Söhnen aus München in den Vorort zog. Kaum war das Zuhause fertig, schloss sich der ehemalige Münchner Juso-Vorsitzende – neben ihm im Vorstand saß dort ein Beisitzer namens Christian Ude – der SPD-Ortsgruppe an. Dreimal wurde er in den Gemeinderat gewählt, wo er sich im Bauausschuss sowie als Finanz- und Behindertenreferent engagierte.



Fiedler wurde 1941 in Lindenberg im Allgäu geboren und wuchs im Luftkurort Scheidegg auf. Im niedersächsischen Salzgitter, wohin die Familie noch während Fiedlers Schulzeit umzog, fühlte er sich nicht besonders wohl. Die letzten Schuljahre verbrachte er wieder im Allgäu – diesmal in Oberstdorf, wo er viele Freundschaften fürs Leben schloss. Noch im hohen Alter traf er sich einmal im Jahr mit seinen ehemaligen Mitschülern.



Als Richter

Das Jurastudium führte ihn erst nach Hamburg, dann nach München. Man schrieb die 1960er-Jahre. Fiedler lebte in einer WG und schloss sich den Jusos an. Beruflich ging es zunächst zur Staatsanwaltschaft, dann zum Landgericht München I. Als Vorsitzender Richter hatte Fiedler es vor allem mit Wirtschaftskriminalität zu tun. Auch der Siemens-Schmiergeldprozess ging über seinen Richtertisch. Gleichzeitig war er als Mitglied der Führungsaufsicht mit der Wiedereingliederung von Straftätern in die Gesellschaft befasst und stand in engem Austausch mit Bewährungshelfern.



Vielfältiges Engagement

Privat war Fiedler – gewissenhafter Leser jedes noch so komplexen, ermüdenden Sachverhalts – nicht nur derjenige, der für seine Angehörigen das Kleingedruckte in Verträgen las und rechtlichen Rat gab. Er war auch derjenige, der Fahrräder reparierte und Gartenhäuser baute. Der sich im Elternbeirat des Graf-Rasso-Gymnasiums und im Schiedsgericht der Arbeiterwohlfahrt (AWO) engagierte. Der später in den Wohnungen seiner erwachsenen Kinder Einbauküchen montierte und Möbel zusammenbaute. Der sich an seinen sieben Enkelkindern freute, trotz gesundheitlicher Probleme immer optimistisch blieb und bis zuletzt gerne noch einmal mit seiner Frau in Urlaub gefahren wäre. Bertram Fiedler wurde 81 Jahre alt.

