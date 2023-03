100 statt 50 Personen: Neue Container für Flüchtlinge geplant

Von: Hans Kürzl

Sind in die Jahre gekommen: die Container am Schreberweg 3. © Kürzl

Auch in Eichenau hat das Landratsamt nach zusätzlichen Unterbringungsmöglichkeiten für Asylbewerber gefragt. Ein größerer Standort für Container scheint gefunden. Der Gemeinderat hat aber noch nichts beschlossen.

Eichenau – Die bestehende Containeranlage am Schreberweg 3 ist an ihre Lebensdauergrenze gekommen, wie es in der Sitzungsvorlage des Gemeinderats heißt. Sie ist für 50 Personen ausgelegt und soll entfernt werden. Ein Grundstück für eine neue Anlage hat das Landratsamt aber schon gefunden. In der Nachbarschaft am Schreberweg 1 können Container für 100 Personen aufgestellt werden.

Neues Grundstück schon gefunden

Dass die Eigentümer „über die Vermietung einer schlüsselfertigen Lösung zur Unterbringung von Asylbewerbern an den Freistaat nachdenken“, hatte das Landratsamt der Gemeinde mitgeteilt. Voraussetzung ist, dass die Gemeinde einer Nutzungsänderungsänderung zustimmt. Noch ist das Areal als öffentliche Grünfläche ausgewiesen.

Beschlossen wurde jetzt vom Gemeinderat aber nichts, obwohl die Diskussion darüber schon begonnen hatte. Grund: Die auf dreieinhalb Stunden begrenzte Sitzungsdauer war abgelaufen, für eine Verlängerung gab es keine Mehrheit. Eine Entscheidung soll jetzt in der Sitzung am 28. März fallen. In der Beschlussvorlage sind fünf Alternativen benannt.

Was klar wurde: Bürgermeister Peter Münster (FDP) kann sich eine neue Containeranlage am Schreberweg 1 vorstellen. Als Voraussetzung benennt die entsprechende Alternative, dass der Freistaat Bayern die soziale und integrative Begleitung zwar finanzieren soll. Doch leisten soll die Arbeit vor Ort ansässiges Personal. Das war für Yasemin Bilgic (Grüne) nicht nur in ihrer Eigenschaft als Vorstandsmitglied des Asylhelferkreises Eichenau Anlass zur Kritik. „Die Helferkreise werden überall kleiner, die können das nicht mehr leisten.“

Grüne fordern Stelle für soziale Aufgaben

30 bis 40 Unterstützer haben die Asylhelfer in Eichenau aktuell. Bis zu viermal so viel waren es auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise vor acht Jahren. Auf Nachfrage setzte Integrationsreferentin Bilgic noch eins drauf. Sie erneuerte eine Forderung vom Juni 2022, dass eine Stelle für staatliche soziale Aufgaben in der Gemeinde geschaffen werde. Dies sei notwendig, weil die mittlerweile anfallenden Aufgaben im Sozialbereich seit vielen Jahren zunehmen, hieß es im Antrag. Die Gemeinde sei für Betroffene erste Anlaufstation.

Ein Dreivierteljahr später hat sich aus Sicht der Grünen-Gemeinderätin nichts geändert. Sie will den Antrag, der nur knapp scheiterte, neu auflegen. „Für die Ehrenamtlichen wäre so eine Anlaufstelle in der Gemeinde nicht nur Motivation weiterzumachen“, betont Bilgic. Es wäre für sie auch eine Anerkennung für die bisher geleistete Arbeit des Helferkreises.

Bürgermeister Münster hatte sich im Juni 2022 ablehnend zum Antrag geäußert. Es sei finanziell nicht darstellbar. Münster verwies auf die Aufgabenverteilung zwischen Kommunen und Landkreisen. In der aktuellen Sitzungsvorlage hieß es dazu noch: „Es ist eine vom Freistaat zu erfüllende Basisaufgabe.“ Diese Haltung wurde vom Landratsamt bestätigt. Eine Sprecherin dazu: „Eine Verpflichtung der Kommunen besteht nicht.“

Es erfolgte seitens des Landratsamtes noch der Hinweis, dass es seitens des Brucker Forums und der Caritas Hilfestellung für Asylhelfer gebe. Zudem sei im Landratsamt ein Integrationslotse beschäftigt. Bilgic kommentiert das so: „Dieses Geschachere, ob Land, Landkreis oder Kommune verantwortlich sind, ist einfach fürchterlich.“

Landratsamt für eine zusätzliche Anlage

Auch für ein freies Grundstück an der Friesenstraße hat das Landratsamt die Gemeinde Eichenau kontaktiert. Dort soll nach Wunsch der Kreisbehörde die Möglichkeit einer weiteren Asylunterkunft geprüft werden – trotz der ablehnenden Haltung des Gemeinderates im Juli vergangenen Jahres.

Hier steht die Gemeinde auf Seiten der Asylhelferkreises. Es sei zweifelhaft, ob angesichts schwindender Helferzahlen eine positive Integration gewährleistet werden könne. In Eichenau sind derzeit 210 Asylbewerber und Ukraineflüchtlinge in den Sammelunterkünften untergebracht, eine zweite gibt es am Lindenweg. Darüber hinaus sind etwa 120 Ukrainer privat untergebracht.

