Neue Ideen sollen Zentrum schöner machen

Von: Hans Kürzl

Telefonzelle als Bücherschrank: In Bahnhofsnähe steht bereits eine und die hat sich bewährt. © KÜRZL

Eine Telefonzelle als Bücherschrank und Pflanztröge als Sitzgelegenheit: Mit pfiffigen Ideen sollen sich die Menschen wohler fühlen im Herzen Eichenaus. Klingt nett. Die Frage ist nur: Wer kümmert sich dauerhaft darum?

Eichenau – Neuer Maibaum, Fahrradsegnung, Musiknacht oder das Charity-Konzert für die Ukraine: Das sind alles Beispiele dafür, dass die Ortsmitte Eichenaus sehr wohl angenommen wird, wenn etwas geboten ist. Es gibt so einige Ideen und die sollen in diesem Jahr angegangen werden. Das hat der Gemeinderat beschlossen. Die Vorschläge hatte die AG Aufenthaltsqualität erarbeitet.

Pflanztröge als Sitzgelegenheit

So sollen die Eichenauer mehr Möglichkeiten haben, sich’s im Herzen des Ortes gemütlich zu machen. Drei Pflanztröge, die außerdem als Sitzgelegenheiten dienen, sollen in absehbarer Zeit an der Hauptstraße aufgebaut werden. Weitere könnten noch folgen.

Die Standorte werden dort liegen, wo Gewerbetreibende oder Grundstückseigentümer bereit sind, den Platz zur Verfügung zu stellen oder sich auch um die Pflege zu kümmern. Das trifft zu für den Bereich an der Hauptstraße auf Höhe der Hausnummern 3 bis 9, wo unter anderem die Bäckerei Fritz angesiedelt ist, und auf Höhe der Hausnummern 21 und 23 zwischen Frühling- und Fasanenstraße. Bei den drei Trögen, die jeweils um die 8000 Euro kosten und unter dem Oberbegriff Stadtmöblierung laufen, soll es aber nicht bleiben.

Die Verwaltung sieht diese nämlich als nicht ausreichend an, „um das ursprünglich definierte Ziel einer einheitlichen, ansprechenden Aufwertung zu erreichen“. So wird es in der Sitzungsvorlage erklärt.

Claus Guttenthaler (FW) wandte zudem ein, dass die Bereitschaft der Gewerbetreibenden überschaubar sei: „Die waren schon vor 20 Jahren kaum für so etwas zu haben. Das hat sich nicht geändert.“ Kosten und Zeitaufwand hätten viele als Argument gebracht.

„Es wird schwer, Leute zu finden, die sich langfristig um die Pflege kümmern“, bestätigte Peter Zeiler (CSU). Markus Hausberger und Marion Behr (Grüne) plädierten dafür, „das Projekt zumindest probeweise zu beginnen“. Behr will sich an einer Stelle zudem als Patin zur Verfügung stellen.

Zweite Telefonzelleals Bücherschrank

Eine gute Nachricht gibt es in Sachen weitere Telefonzelle als Bücherschrank: Hier ist zumindest jemand gefunden, der sich darum kümmern will, wie die Verwaltung mitteilte. Der Kulturverein habe dies schriftlich zugesagt.

Durchgefallen ist allerdings die Idee, einen ausgedienten Serverschrank hierfür zu nutzen. Lediglich Bürgermeister Peter Münster (FDP) konnte sich das vorstelllen. Seine Parteikollegen allerdings nicht. Ulrich Bode stellt fest, „dass der vorgesehene Kasten furchtbar aussieht“. Werner Heckes sagte, dass die Telefonzelle pflegeleichter und optisch deutlich ansprechender sei. Am Bahnhof steht bereits eine und die habe einen deutlichen Wiedererkennungswert. Ähnlich äußerte sich Umweltreferentin Behr. Kulturreferentin Celine Lauer (CSU) erklärte: „Eine Telefonzelle, das könnte funktionieren.“

19 von 22 anwesenden Gemeinderäten sahen das ebenso. Wo genau im Bereich des Rathauses die Zelle aufgestellt werden soll, ist noch nicht ganz geklärt. „Zumindest aber nach Osten, um die Bücher vor Witterungseinflüssen zu schützen“, wie Thomas Barenthin (Grüne) vorschlug.

Zwar diskutiert, aber letztendlich zurückgestellt wurden zwei andere Elemente. Zur Begrünung des Rathauses sollen noch einmal Facharchitekten befragt werden. Einen Brunnen auf der Rathauswiese befand man zwar für wünschenswert, doch gibt es derzeit keine Fördermittel. Die notwendigen 10 000 bis 15 000 Euro wollten die Gemeinderäte nicht selbst in die Hand nehmen.

