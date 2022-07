Neue Packstation beim Aldi darf aufgestellt werden

Teilen

Wer die automatische Umleitung aktiviert, erhält seine Pakete an die voreingestellte Packstation oder Postfiliale. © Holger Hollemann

Die Adresse, an der eine DHL-Packstation aufgestellt werden soll, klingt erst einmal unverfänglich: Hauptstraße 110 in Eichenau.

Eichenau – Weil es aber das Gelände des Discounters Aldi ist, steigerte das doch die Aufmerksamkeit an dem Antrag an den Gemeinderat. Letztendlich fand er mit Ausnahme der Grünen Zustimmung.

Für die neben der CSU stärkste Fraktion begründete Thomas Barenthin die Ablehnung damit, dass neben der Station an der früheren Post außerdem drei Paketstationen gute Dienste leisten würden: „Wir sollten unsere Gewerbetreibenden schon schützen.“ Auch Fraktionskollegin Marion Behr hielt das Angebot für ausreichend. Zwei Stationen befinden sich an der Hauptstraße, eine im Gewerbegebiet an der Ringstraße.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

„Kein Argument, das abzulehnen“, erwiderte Peter Zeiler (CSU). Eine Paketannahme zum alleinigen Geschäftsmodell zu erklären, sei seiner Ansicht nach sowieso wirtschaftlich riskant. Stefan Perras (CSU) brachte noch das Argument der Flexibilität ein: „Der Bürger möchte möglichst kurze Wege.“

Claus Guttenthaler (FW) fragte noch, wie man Anträge handhaben wolle, wenn auch noch Amazon, Hermes, UPS und CO2 auf die Gemeinde zukämen. Für Bürgermeister Peter Münster (FDP) stellt dies grundsätzlich kein Problem dar. „Wir haben diesen Antrag und eventuell folgende rein nach Baurecht zu beurteilen.“ (Hans Kürzl)

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.