Neue Unterbringung für Flüchtlinge: Rathauschef zuversichtlich

Teilen

Hielt rekordverdächtige zweieinviertel Stunden einen Vortrag: Eichenaus Bürgermeister Peter Münster bei der ersten Bürgerversammlung seit dem Jahr 2019. © Weber

In der Gemeinde scheint alles so weit in Ordnung. Das lässt das sehr überschaubare Interesse an der ersten Bürgerversammlung seit dem Jahr 2019 vermuten.

Eichenau – Mit rund 40 Besuchern, Gemeinderäte und Rathaus-Mitarbeiter eingeschlossen, fiel die Teilnahme sogar noch einen Tick dürftiger aus als vor drei Jahren. Auch die den Bürgern vorbehaltene Fragerunde war schnell durch.

Zwei Fragen kamen, eine davon stellte Asylhelfer Hans Sautmann zu den Containern für die ukrainischen Flüchtlinge. Die Lieferung der Unterbringungsmöglichkeit gehe zwar laut Bürgermeister Peter Münster etwas schneller, als ursprünglich gedacht. „Aber mit ein bis zwei Monaten muss man immer noch rechnen.“ Vorher werde auch die Budriohalle nicht frei.

Vorausgegangen war ein mit fast zweieinviertel Stunden rekordverdächtig langer Informationsblock, den vor allem der Bürgermeister bestritt. Münster hatte da Geschehnisse und Statistiken der vergangenen zwei Jahre hineingepackt.

So erfuhr die Versammlung, dass bei der neuen Park-and-Ride-Anlage im Norden des Bahnhofs neben einem Discounter auch ein Hotelbetrieb denkbar ist. „Die Gespräche sind allerdings noch im Anfangsstudium“, teilte Münster mit.

Ebenso mitgeteilt wurde, dass derzeit die Telekom wegen Glasfaseranschlüssen bei Bürgern aufschlägt. Es handle sich dabei um Drückerkolonnen. Münster kündigte an, diesbezüglich auf die Telekom zuzugehen. Die Deutsche Glasfaser werde ihrerseits ab Mitte des Jahres mit dem Ausbau beginnen, hieß es.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Auch von Seite der Polizei „ist Eichenau unauffällig“, bezeichnete Jürgen Dreiocker die Lage, Leiter der für die Gemeinde zuständigen Inspektion Germering. Alle Bereiche zusammen genommen gebe es in Eichenau 33 Straftaten je 1000 Einwohner. Das ist vergleichbar mit Germering und Puchheim.

Wohnungseinbrüche haben laut Dreiocker abgenommen: „Nur sechs in 2021.“ Weit mehr Sorge bereiten Onlinebetrug und Enkeltrick. Dreiocker räumte ein, dass coronabedingt die Aufklärungs- und Präventionsarbeit in diesem Bereich gelitten habe.

Wachsam bleiben will die Freiwillige Feuerwehr, für die Kommandant Maximilian Grain um neue Mitglieder warb. Derzeit hat die Wehr 64 aktive Mitglieder, davon drei weibliche.

Grain ging außerdem auf einen Vorfall vom Juni 2021 ein, als ein Feuerwehrmann beinahe vom einem Autofahrer angefahren worden wäre. Der Kommandant sprach von Verrohung der Gesellschaft und kündigte an: „Wir werden so etwas auch künftig konsequent anzeigen.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.