Neun Fragen rund um die Bürgermeisterwahl in Eichenau

Eichenau hat eine Extrawurst: Die Bürgermeisterwahlen finden hier zwei Jahre nach den regulären Gemeinderatswahlen statt. © Hans Kürzl

Am Sonntag wählen die Eichenauer den Bürgermeister. Das Tagblatt beantwortet die neun wichtigsten Fragen rund um die Wahl.

Eichenau - Am kommenden Sonntag, 26. Juni, ist es soweit: Die Eichenauer wählen einen neuen Bürgermeister. Drei Kandidaten treten gegeneinander an. Wofür die Bewerber stehen, und was sonst noch wichtig ist: Hier ein Überblick.

Worauf setzt der Amtsinhaber?

Auf eine Wiederwahl hofft Amtsinhaber Peter Münster. Er ist der einzige FDP-Bürgermeister im Landkreis und einer von zweien in ganz Oberbayern. Der Liberale setzt auf die Erfahrung in seinen sechs Jahren Amtszeit. Er denkt generationenübergreifend. Ziel der Eichenauer Kommunalpolitik müsse es sein, dass jeder in der Gemeinde einen lebenswerten Platz erhalte. Dazu gehört für ihn, vor Ort eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu schaffen. „Jeder Wähler muss sich überlegen, wem er die Aufgabe zutraut.“

Wofür steht der CSU-Kandidat?

Gemeinderat Peter Zeiler tritt für die Christsozialen an. Er will die Möglichkeiten noch besser nutzen, die sich durch Photovoltaik ergeben. Beim Haustür-Wahlkampf habe er immer wieder festgestellt, dass in der Gemeinde noch gut Luft nach oben sei, um Strom selber zu produzieren. Auch die Finanzierbarkeit der freiwilligen Leistungen will er durch die Sicherung der Gewerbesteuer im Auge behalten. Daher sagt er: „Ich habe viel Erfahrung, um Probleme zu lösen.“

Was will der Grünen-Kandidat?

Markus Hausberger geht für die Grünen ins Rennen um den Rathaussessel. Er will unter anderem ein ortsverträgliches Gewerbe vor allem im Dienstleistungsbereich entwickeln. Auf ein Gewerbegebiet Nord will er hingegen verzichten, um nicht noch mehr Verkehr in die Gemeinde zu ziehen. Dafür sieht er Tempo 30 in der Hauptstraße als sinnvoll an, wo Schulen und Kindergärten sind. Warum man ihn wählen sollte, fasst er in einem Satz zusammen: „Weil spätestens jetzt die Zeit für Wandel gekommen ist.“

Was haben alle drei gemeinsam?

Allen drei Kandidaten ist die Sorge um bezahlbaren Wohnraum in Eichenau ein Anliegen. Daher wird auch das aktuell geplante Wohnbauprojekt am Bahnhof als sehr wichtig erachtet. Vor sechs Jahren, damals gab es vier Bewerber für das Rathaus, war die Nachnutzung des Aldi-Geländes eines der Hauptthemen.

Welche Promi-Hilfe haben die Bewerber?

Der Wahlkampf war in seiner öffentlichen Wahrnehmung eher ruhig. Im Gemeinderat meldeten sich die Kandidaten allenfalls aufgrund ihrer jeweiligen Ämter öfter zu Wort. An höchst prominenter Unterstützung haben es die Parteien aber nicht fehlen lassen. Alle haben für ihre Bewerber durch landespolitische Schwergewichte versucht, Stimmen zu fangen. Für die Christsozialen kam Landtagspräsidentin Ilse Aigner in die Starzelbachgemeinde. Als Zugpferd für die Grünen wirkte Katharina Schulze, seit 2017 eine der beiden Fraktionssprecher der Landtagsgrünen. Mit Promi-Bonus wartete die FDP auf: Abgeordneter und Journalist Helmut Markwort kämpfte Seite an Seite mit Münster.

Wen empfehlen die anderen Parteien?

Vor sechs Jahren hatten die Grünen schnell eine Empfehlung für Münster abgegeben. „Wir halten Peter Münster für den progressiveren Kandidaten“, hatte der damalige Sprecher Albert Hartl erklärt. Nun stellen die Grünen selbst einen Kandidaten und können sich über Unterstützung durch die SPD freuen, die diesmal nach intensiver interner Diskussion auf einen eigenen Kandidaten verzichtet. Klar gegen Hausberger sprachen sich die Freien Wähler (FW) aus, die ebenfalls auf einen eigenen Bewerber verzichtet hatten. Eine Empfehlung für einen der beiden anderen Kandidaten gab es seitens der FW nicht. Dies wolle man möglicherweise für eine Stichwahl nachholen – wie vor sechs Jahren, als die FW dann Münster gegenüber Dirk Flechsig (CSU) bevorzugten.

Wie hoch ist der Anteilder Briefwähler?

Der Trend geht auch in Eichenau immer mehr in Richtung Briefwahl. Rund 2400 von etwa 9000 Wahlberechtigten hatten bis zu Beginn dieser Woche die Unterlagen angefordert. Bürgermeister Münster geht davon aus, dass sich die Zahl noch erhöhen kann. Die Gemeinde hat dem mit der Schaffung von zwei neuen Briefwahl-Lokalen Rechnung getragen, insgesamt sind es nun acht.

Die Gemeinde weist auf ihrer Homepage darauf hin, dass Briefwahlunterlagen persönlich bis Freitag, 24. Juni, 15 Uhr, beantragt werden können. Am Wahltag wird der Briefkasten ein letztes Mal um 18 Uhr geleert. Briefwahlunterlagen, die später eingehen, können nicht mehr berücksichtigt werden. Die Gemeinde Eichenau ist in neun Stimmbezirke eingeteilt.

Wie läuft der Wahltag ab?

Die Wahllokale sind am Sonntag, 26. Juni, in der Zeit von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Erste Ergebnisse werden gegen 18.30 Uhr erwartet. Wird eine Stichwahl notwendig, weil keiner der Kandidaten 50 Prozent erreicht hat, erfolgt diese am 10. Juli. Daran beteiligt sind die zwei Personen, die im ersten Wahlgang die meisten Stimmen erzielen.

Wie war die Wahlbeteiligung 2016?

Im Jahr 2016 lag die Wahlbeteiligung im ersten Wahlgang bei 56,2 Prozent. Was damals als enttäuschend empfunden wurde, weil der damals amtierende Hubert Jung nicht mehr antrat und ein Nachfolger für ihn gesucht wurde. Bei der Stichwahl rutschte die Wahlbeteiligung noch einmal weiter runter – auf 49,6 Prozent. In Eichenau findet die Bürgermeisterwahl erst zwei Jahre nach der turnusmäßigen Wahl für den Gemeinderat statt. Grund ist ein Todesfall in der Vergangenheit.