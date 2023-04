Platzproblem auf Schulsportanlage - Hochsprung wird verlagert

Von: Hans Kürzl

Zu eng geht es auf der Sportanlage der Starzelbachschule in Eichenau zu. © hk

Leichtathletik gehört zum Pflichtprogramm beim Schulsport. Auf der Anlage der Starzelbachschule geht es allerdings etwas eng zu.

Eichenau – Das führte zu Problemen bei den Plänen für den Umbau. Es hilft nichts: Der Hochsprung muss in die Halle verlagert werden.

Wenn die Schüler für den Weitsprung anlaufen, sollten sie möglichst nicht denen in die Quere kommen, die gerade die Stange am Hochsprung anpeilen. Da sind Verletzungen wohl vorprogrammiert, wenn die Sportler zusammenrennen. Genauso wäre es aber nach den ersten Entwürfen für den Umbau des in die Jahre gekommenen Sportplatzes für die Grund- und Mittelschüler der Starzelbachschule gekommen. Deshalb hat die Schulaufsichtsbehörde in einem ersten Schritt die Pläne des Trägers, der Gemeinde, abgelehnt.

Über die bürokratischen Hürden herrschte wiederum Unverständnis im Gemeinderat. Susanne Bierl vom Bauamt erklärte deshalb die Hintergründe, warum der Erstantrag im Herbst abgelehnt wurde. „Weil nicht genug Platz ist“, sagte Bierl. Kugelstoßen, Weitsprung, Hochsprung und Laufen wären auf zu engem Raum zusammengekommen.

Die für die einzelnen Disziplinen notwendigen Flächenvorgaben, die die Behörde benannt hatte, wären nicht einzuhalten gewesen, wie beim Beispiel mit dem Weit- und Hochsprung. Die Behörde hatte zudem angeführt, dass für Kugelstoß- und Weitsprunganlage unterschiedlich gekörnter Sand benötigt würde. Dem hatte hingegen Bauamtsmitarbeiterin Bierl widersprochen. „Kugelstoßen kann auch auf Rasen durchgeführt werden.“ Wegen der Folgeschäden sei das aber suboptimal. Allerdings laufe die Diskussion um diese Disziplin sowieso ins Leere: „Weil die Schule seit 16 Jahren sowieso kein Kugelstoßen mehr anbietet.“

Nun wird eine neue Weitsprunganlage gebaut, deren zwei Anlaufbahnen von 40 auf 30 Meter gekürzt wurden. Daneben bestehen vier Laufbahnen. Der Hochsprung wird künftig in der Halle ausgetragen. Eine Version, die ungefähr 15 000 bis 20 000 Euro kosten wird.

Dennoch ging dem Zweitem Bürgermeister Josef Spiess das ganze Hin und Herr gewaltig gegen den Strich. „Wenn ich so sehe, wie sich Wege und Bahnen bei anderen Anlagen kreuzen, kommt bei mir starker Unmut auf.“ Man klage immer, dass den Kindern die Sportmöglichkeiten genommen würden. „Und wir machen im Prinzip genau das.“ Nach Ansicht von Spiess hätte man ruhig so bauen können, wie man es in der Erstversion vorgesehen hatte.

Da aber hob Kämmerer Alexander Zydek mahnend den Finger. „Dann würden wir Zuschüsse verlieren, auch solche von früher.“ Bei der Rückzahlung würden dann außerdem noch Zinsen hinzukommen, erklärte der erfahrene Kämmerer.

Was wiederum Peter Zeiler (CSU) auf den Plan rief, der sich grundsätzlich über die „Segnungen der Bürokratie“ erregte. Diese würden Vorhaben und Ideen mehr im Weg stehen, als sie fördern. Claus Guttenthaler (FW) fasste das süffisant zusammen: „Selbstverständlich bauen wir auf die Schulaufsichtsbehörde.“ Den Rest berate man dann nicht-öffentlich.

Am Ende stimmte der Gemeinderat der Modernisierung und Umorganisation, wo die einzelnen Disziplinen abgehalten werden, bei zwei Gegenstimmen zu. Das heißt neben der Schulbaustelle wird nun noch eine weitere Baustelle entstehen.

