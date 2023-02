Politischer Aschermittwoch der CSU im Landkreis

Von: Hans Kürzl

Zum Wohl: Landrat Thomas Karmasin (l.), Gabriele Off-Nesselhauf (2.v.l.) und Landtagsabgeordneter Benjamin Miskowitsch (r.) waren der Einladung von CSU-Ortschef Michael Wölfl (2.v.r.) zum politischen Aschermittwoch in der Eichenauer Friesenhalle gefolgt. © PETER WEBER

Politiker, die die Region im Blick haben und doch überregional denken: Das war die Idee der Eichenauer CSU, als sie Landrat Thomas Karmasin und Landtagsabgeordneten Benjamin Miskowitsch zu ihrem politischen Aschermittwoch in die Friesenhalle einlud. Oder wie Ortschef Michael Wölfl es sagt: „Wir wollten regionale Kompetenz aus erster Hand.“

Eichenau – Für den Landrat war es der zweite Auftritt in Eichenau zu diesem Anlass. „Ein paar reifere Damen und Herren waren vor 27 Jahren sicher auch mit dabei“, sagte er. Aus dem Wahlkämpfer von damals ist ein erfahrener Kommunalpolitiker geworden. Und dieser tat den Gastgebern den Gefallen, einen großen Themenbogen zu spannen. Sogar eine Verbindung zwischen den hohen Kosten für Schulbauten und der Zukunft des Fliegerhorstes brachte er zustande. „Wenn wir einen Medizin-Campus mit landes- und sogar europaweiter Bedeutung hierher bekommen, schaffen wir wohnortnah hoch qualifizierte Arbeitsplätze.“ So gesehen sei jeder in Schulen investierte Euro gut angelegt.

Bei der Flüchtlingsproblematik wurden schärfere Töne angeschlagen. 50 Prozent derer, die 2015 gekommen seien, würden im Landkreis noch immer in ihren ursprünglichen Unterkünften leben. „Wir versprechen, dass sie kommen können. Und dann landen sie im Container“, sagte Karmasin.

Dass in diesem Bereich Asylhelfer „unbeschreiblich viel leisten“, merkte der Landtagsabgeordnete Benjamin Miskowitsch auch vor dem aktuellen Hintergrund des Ukrainekrieges an. Hier zeige gerade Eichenau mit seiner Partnerstadt Wischgorod, wie wichtig Hilfe, persönliche Kontakte und Ehrenamt seien. „Das ist durch nichts zu ersetzen“, sagte Miskowitsch. Selbstkritisch meinte er auch, dass die Politik dieses Engagement noch besser begleiten müsse. hk

