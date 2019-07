Polizei und Zoll machen Razzia in Shisha-Bar: CO₂-Konzentration zu hoch

Großeinsatz zum Start ins Wochenende: Knapp 30 Beamte der Germeringer Polizei und des Zolls haben am Freitagabend eine Shisha Bar in Eichenau kontrolliert.

Eichenau – Dabei stellten die Einsatzkräfte diverse Verstöße fest – unter anderem war die Konzentration von Kohlenstoffdioxid (CO₂) in der Bar höher als erlaubt. Vorausgegangen waren der Kontrolle wiederholte Beschwerden – insbesondere wegen Lärmbelästigung. Als die Ermittler gegen 22.45 Uhr am Ort des Geschehens eintrafen, waren in der Bar etwa 50 Gäste.

Tabak ohne Steuernachweis in der Sisha-Bar

Darunter war auch ein erst 15 Jahre altes Mädchen, wie ein Sprecher der Polizei Germering erklärt. Außerdem sei die Terrasse noch voll besetzt gewesen, was eigentlich nur bis 22 Uhr erlaubt gewesen wäre. Interessant war die Kontrolle auch aus Sicht der Zollbeamten. Sie stellten mehrere Tüten Tabak ohne Steuernachweis sicher.

Feuerwehr in der Sisha-Bar

Mit dabei war auch ein Vertreter der Eichenauer Feuerwehr. Er sollte die Konzentration von Kohlenstoffdioxid in der Luft der Bar messen – bei vergleichbaren Kontrollen wurde schon oft eine Überschreitung von Grenzwerten festgestellt. Das Ergebnis: Auch in der Eichenauer Shisha Bar waren zu viele Schadstoffe in der Luft. „Dem Betreiber wurde klar gemacht, dass sich einiges ändern muss“, sagt Polizeisprecher Ruch.

