Promi-Pfarrer erteilt Segen zum Schutz der Radfahrer

Von: Hans Kürzl

Sympathisches Duo: Eichenaus evangelischer Pfarrer Christoph Böhlau mit seinem katholischen Münchner Kollegen Rainer Maria Schießler bei der ökumenischen Segnung vor der Eichenauer Schutzengelkirche. © Weber

Motorräder, Pferde, warum also nicht auch Drahtesel? Bereits zum zweiten Mal fand in Eichenau die Segnung für Fahrräder statt. Das kommt gut an.

Eichenau – So mancher Radler hofft dabei auf den Schutz von ganz oben. Immerhin kam er diesmal sogar von einem der prominentesten Kirchenmänner in Bayern.

Er ist ein Geistlicher zum Anfassen, obwohl er sich schon einen bekannten Namen gemacht hat: Pfarrer Rainer Maria Schießler hat bereits auf dem Oktoberfest als Bedienung gearbeitet. Und in seiner Münchner Pfarrei St. Maximilian gehört die „Viecherlmesse“ zum guten Ton. Er ist bekannt für medienwirksame Aktionen. Da passte die ökumenische Fahrradsegnung in Eichenau gut hinein: Diese fand zum zweiten Mal vor der Kulisse der Schutzengelkirche statt. Und erst als Schießler seine Stola umlegte, war er dort für viele so richtig als Geistlicher zu erkennen.

Tiefes Bedürfnis

Das kommt bei Hermine Wierl gut an: „Ein sympathischer Pfarrer“, sagt die 73-jährige Eichenauerin. Ihrer Meinung nach könnte die katholische Kirche mehr solcher Geistlicher brauchen. Doch das allein sei nicht der Grund gewesen, warum sie ihr Rad zur Segnung geschoben habe. „Es ist mir ein tiefes Bedürfnis gewesen.“

Ein Fahrrad sei zwar ein sehr weltliches Fortbewegungsmittel. Aber sie sei ständig damit unterwegs: „Zum Einkaufen, in die Kirche, auch mal bis Olching oder Alling.“ Mit Schutz und Gottes Segen unterwegs zu sein sei ihrer Meinung nach daher mehr als angebracht. Bislang habe ihr Schutzengel ganze Arbeit geleistet. Sie sei zwar schon einmal vom Rad heruntergefallen. Aber: „Gott sei Dank ist da nicht so viel passiert.“

Eine kurze Anreise hatten Norbert Lachner und seine Freundin Monika Gerstmeier. Wie im Vorjahr sind sie aus Puchheim in die Nachbargemeinde gekommen – geradezu eine Kurzstrecke, wenn man die 30 000 Kilometer nimmt, die die beiden das ganze Jahr über radeln. Sie tun selber sehr viel, um sicher auf den Straßen unterwegs zu sein. Lachner ist ein Bastler, der gerne Hand ans Rad legt, wenn es mal mit der Lieferung von Ersatzteilen zu lange dauert.

Für die beiden stand von vornherein fest, wieder zu der ökumenischen Segnung zu kommen, die auf evangelischer Seite von Pfarrer Christoph Böhlau gestaltet wurde. „Es macht noch einmal ein ganz anderes, besseres Sicherheitsgefühl, den kirchlichen Segen zu bekommen“, so Lachner. „Wir glauben da fest daran“, ergänzt Gerstmeier. Die beiden freuen sich schon auf eine Wiederholung im kommenden Jahr.

Tradition

Diese gilt als wahrscheinlich, verrät Geschäftsfrau Monika Hereth, die die Veranstaltung organisiert hat: „Die Segnung soll zur Tradition werden.“ Hereth sieht sich allein durch das Interesse, das sich im Vergleich zum Vorjahr erhöht habe, bestätigt. Ein wenig trägt dazu sicher bei, dass die Segnung zu einem kleinen Straßenfest geworden ist – mit Verköstigung und der Begleitung durch den Musikverein Eichenau.

Das Wetter passt ebenfalls, so wie im Vorjahr. „Ich frage immer erst bei den himmlischen Mächten nach, dann mache ich die Planung“, teilt Hereth augenzwinkernd mit. Um dann gleich ernst zu werden. „Mit der Fahrrad-Segnung heuer wollen wir auch Pfarrer Martin Bickl gedenken.“ Der vor Kurzem verstorbene Geistliche hatte die erste Segnung vor genau einem Jahr befürwortet.

