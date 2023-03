18-Jähriger verletzt: Raubüberfall mit Holz-Latte auf Fahrradfahrer

Von: Thomas Steinhardt

Teilen

Der Täter ging mit einer Holzlatte auf sein Opfer los. © dpa (Beispielfoto)

Ein polizeibekannter 37-Jähriger soll am Freitagabend einen 18-jährigen Radfahrer mit einer Holzlatte angegriffen und verletzt haben. Der 37-Jährige sitzt in Haft, die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

Eichenau – Der 18-Jährige war am Freitag (10. März) um 22.30 Uhr mit seinem Fahrrad am Johanna-Oppenheimer-Platz unterwegs, als er von einem ihm Unbekannten unvermittelt mit einer Holzlatte und Faustschlägen angegriffen wurde. Der 18-Jährige erlitt Verletzungen am Kopf sowie an einer Hand und wollte fliehen.

Rad nicht besonders wertvoll

Da nahm der Angreifer das laut Polizei nicht besonders wertvolle Rad und suchte damit das Weite. Die Polizei konnte den Tatverdächtigen allerdings alsbald stellen und festnehmen. Der 37-Jährige mit Wohnsitz in Eichenau leistete dabei Widerstand, wie die Kripo berichtet. Ihm wird ein Raubüberfall vorgeworfen. Das Fahrrad und die Holzlatte wurden sicher gestellt. Der 18-Jährige musste in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Taxifahrer und seine Gäste

Der 37-Jährige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft München II einem Haftrichter vorgeführt und dann in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Laut Polizei ist der Mann einschlägig vorbestraft, nämlich wegen Körperverletzung und Fahrraddiebstahls. Um Genaueres zu klären, sucht die Kriminalpolizei Zeugen. Insbesondere mehrere Personen, die zum Tatzeitpunkt aus einem Taxi ausgestiegen sind, könnten etwas gesehen haben, genau wie der Taxifahrer. Hinweise an die Kripo unter Telefon (08141) 6120.

Auch interessant: Der Blaulichtticker für die Region Fürstenfeldbruck mit Berichten von Polizei und Feuerwehr.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.