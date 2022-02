Rebellion gegen Zwangsrückschnitt der Hecke

Um diese Hecke geht es: Sie befindet sich an der Erlen- beziehungsweise Ulmenstraße in Eichenau. © hk

Ein Eichenauer soll seine Hecke radikal zurückschneiden, weil sie über Gebühr in den Gehweg ragt. Das sieht zumindest die Gemeinde so. Doch der Senior wehrt sich. Nun sieht es ganz nach einem Kompromiss aus – quasi richterlich angeordnet

Eichenau/München – Ein Streit um eine Thujenhecke an der Ulmen- beziehungsweise Erlenstraße war nun Gegenstand eines Verfahrens am Münchner Verwaltungsgericht. Dort traf Kläger Horst Aicher, 79 Jahre alt, auf zwei Vertreterinnen der Eichenauer Gemeinde.

Die Gemeinde hatte Aicher schon vor längerem aufgefordert, seine Hecke zu stutzen. Der Senior weigerte sich, es drohte eine Strafe und Aicher entschloss sich, zu klagen. Am Freitagvormittag war nun die Verhandlung.

Richter Korbinian Heinzeller hatte bereits von Beginn der Verhandlung ruhig, aber sehr deutlich zu verstehen gegeben, dass ein Kompromiss das Ziel sein müsse. „Ich habe auch keine Lust, einen Augenscheintermin anzusetzen“, sagte er.

Die beiden Rathaus-Mitarbeiterinnen hatten zunächst noch angemerkt, dass man sich mit Kompromissen schwer tue. In der Rundung sei die Hecke 50 Zentimeter zu hoch, im weiteren Verlauf der Ulmenstraße 30 Zentimeter. Zudem würde der Überwuchs über Gebühr in den Gehweg ragen.

Dem hielt Aicher entgegen, dass sich dieser Überwuchs in einer Höhe von mehr als 1,80 Meter befinde. „Das ist für die Mehrzahl der Fußgänger unproblematisch“, meinte er. Außerdem habe er der Optik und einem einigermaßen einheitlichen Straßenbild wegen so geschnitten, wie die die Nachbarn im weiteren Verlauf der Ulmenstraße.

Was Aicher außerdem als problematisch erachtet ist, dass er es in den vergangenen zwei Jahren in der Gemeinde mit fünf verschiedenen Sachbearbeiterinnen zu tun hatte. „Eine Regelmäßigkeit bekommt da nicht zustande“, beschwerte er sich.

Fast kurios ist in dem Zusammenhang mit der Verhandlung, dass Aicher in der Vergangenheit für seinen grünen Daumen sogar Anerkennung erhielt – für die ehrenamtliche Pflege einer Grüninsel, die sich im Übergang der Ulmen- hin zur Erlenstraße befindet. „Ich bin dafür von der Gemeinde belobigt worden“, betonte er ausdrücklich.

Und zwar von Bürgermeister Peter Münster selbst. Dieser hatte im Vorfeld erklärt, dass in rund 90 Prozent der Fällen die Hecken oder Sträucher ordnungsgemäß und ohne große Aufforderung geschnitten würden. Darüber hinaus würde in den meisten Fällen eine einfache Mahnung ausreichen. Nur ganz selten müsste man mit Bescheiden energisch Nachdruck verleihen. Auch eine Gerichtsverhandlung sei die Ausnahme.

Auf Wiedersehen

Nun kam es aber eben genau zu einer solchen. Vor dem Verwaltungsgericht in München fand sich aber doch noch ein Kompromiss, der die Gemeinde und den Bürger gleichermaßen in die Pflicht nimmt. Aicher verpflichtete sich dabei unter anderem, sein Grundstück vom zuständigen Amt vermessen zu lassen. Das Ergebnis muss er der Gemeinde mitteilen. Denn ein Streitpunkt war, wo genau die Grundstücksgrenzen verlaufen. Gleichzeitig kann Aicher mit dem Rückschnitt, insbesondere in der zu beiden Straßen verlaufenden Rundung, bis zum Herbst warten. So werden Naturschutzbelange berücksichtigt. Zudem hatte Aicher gebeten, das Ergebnis dieses Schnitts abwarten zu dürfen. Erst dann sollten weitere folgen.

Die Zeit bis Herbst sollte laut Gericht außerdem genutzt werden, um eine Lösung für das Gesamtproblem zu finden, die beide Seiten zufrieden stellen kann. Der Kompromiss beinhaltet auch, dass die Gemeinde die Verfahrenskosten zu tragen hat. „Auf Wiedersehen“, sagte Richter Heinzeller zum Schluss zu den Beteiligten. „Aber bitte nicht hier oder zum gleichen Thema.“

