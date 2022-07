Retter bei der Hitze im Dauereinsatz: Feld brennt ab – Alarm am Badesee

Von: Kathrin Böhmer

Teilen

Auf einem Feld kam es zu einem Brand. © Feuerwehr Eichenau

Die Feuerwehr Eichenau und andere Rettungskräfte haben einen einsatzreichen Wochenanfang erlebt.

Eichenau - Am Montagnachmittag brannte ein Feld an der Budrio-Allee. Laut Feuerwehr war insgesamt eine Fläche von 300 Quadratmetern betroffen. Möglicherweise wurde die Fläche bei Ernte-Arbeiten eines landwirtschaftlichen Fahrzeugs in Brand gesetzt, die genaue Ursache steht aber noch nicht fest.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Mit mehreren Trupps samt Atemschutz konnte das Feuer unter Kontrolle gebracht werden. Zeit zum Durchatmen blieb allerdings nicht. Wie das BRK Fürstenfeldbruck berichtet, hatten Badegäste am Abend im Eichenauer See verdächtige Bewegungen wahrgenommen. Sie dachten, dass dort jemand ertrinkt.

Die BRK-Wasserwacht, Feuerwehr, Polizei und ADAC-Luftrettung waren im Einsatz. Sie durchsuchten die Stelle und den umgebenden Seegrund großräumig. Allerdings gab es keine Hinweise auf einen vermissten Schwimmer. Das BRK betont aber: Auch, wenn sich die Situation letztlich, wie beschrieben, geklärt hat, ist die BRK-Wasserwacht immer froh, wenn Badegäste auf ihre Umgebung achten und im Zweifel die Rettungskräfte benachrichtigen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.