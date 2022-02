Roggenstein-Konzertreihe findet wieder Asyl in der Kirche

Von: Kathrin Böhmer

Die Kapelle St. Georg in Roggenstein ist eigentlich der Schauplatz einer besonderen Konzertreihe. © mm

Eigentlich gehört der einzigartige Schauplatz zum besonderen Charme dieser Konzertreihe: die Kapelle St. Georg in Roggenstein. Doch coronabedingt muss die beliebte Veranstaltung „Alte Musik in und um St. Georg Zu Roggenstein“ in diesem Jahr Asyl suchen. Pfarrer Martin Bickl hat die Schutzengelkirche angeboten.

Eichenau – Wie die Gemeinde (der Veranstalter) mitteilt, gelten die zum jeweiligen Zeitpunkt aktuellen Corona-Schutzmaßnahmen. „Nach derzeitigen Stand gehen wir von 2G-Plus aus“, heißt es. Die Zahl der Sitzplätze ist limitiert. Deshalb müssen sich Konzertbesucher anmelden: per E-Mail an Christian Brembeck, künstlerischer Leiter (christian@brembeck.net). Man muss Namen, Adressen und Telefonnummern der Beteiligten angeben.

Insgesamt gibt es sieben Konzerte, die alle um 19.30 Uhr beginnen. Der Eintrittspreis liegt zwischen 18 und 20 Euro (ermäßigt 10 Euro, Kinder bis 14 Jahre sind frei.) Das erste Konzert ist am Sonntag, 22. Mai. Barbara Burgdorf (Violine) und Christian Brembeck (Hammerklavier) spielen Mozart und Beethoven. Das zweite Konzert ist Sonntag, 19. Juni. Mikhail Pochekin (Violine) und Christian Brembeck (Cembalo) präsentieren Bach.

Konzert Nummer drei ist am Sonntag, 3. Juli. Franz Schnieringer und Christian Brembeck lassen Werke für zwei Cembali von Bach, Händel und Krebs erklingen. Das vierte Konzert findet am Sonntag, 17. Juli, statt. Jakob David Rattinger (Viola da Gamba) und Christian Brembeck (Cembalo) spielen französische Barockmusik. Italienische Barockmusik steht bei Konzert Nummer fünf am Sonntag, 31. Juli, auf dem Programm. Zu hören sind Maria Hofmann (Blockflöte) und Christian Brembeck (Cembalo). Das sechste Konzert ist auf Sonntag, 14. August, terminiert. Hier hat Christian Brembeck einen Solo-Auftritt an der Orgel mit Bach, Vivaldi und Reger.

Das letzte Konzert findet am Sonntag, 4. September, statt. Julia Brembeck Adler (Viola) präsentiert Bach, Händel, Bruckner und Bruch, Christian Brembeck unterstützt sie mit dem Cembalo und an der Orgel. gar

