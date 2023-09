Vorsicht Biber-Wechsel: Ungewöhnliches Schild soll Meister Bockert schützen

Teilen

Das Schild weist auf Biber hin. © Gehre

Dass Schilder auf Krötenwanderungen hinweisen, kennt man. Doch dass ein Schild auf einen „Biberwechsel“ aufmerksam macht, das ist doch eher ungewöhnlich.

Eichenau - Das Schild an der Roggensteiner Allee in Eichenau hat aber einen bestimmten Hintergrund, wie die Umweltbeauftragte der Gemeinde, Susanne Bierl, auf Nachfrage erklärt: Im vergangenen Jahr sind an der Straße kurz hintereinander zwei Biber totgefahren worden.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Daher wolle man Autofahrer darauf hinweisen, dass hier möglicherweise Meister Bockert unterwegs ist. Doch was will der Biber auf der Straße? Susanne Bierl vermutet, dass die Tiere, die im Eichenauer See leben, auf der Suche nach Nahrung die Straße queren. Offenbar wollen sie zu einem nahe gelegenen Maisfeld.

Auch interessant: Brucker Biber treten ihren Dienst als Öko-Arbeiter in England an

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.