Schnelle Lösung für Pfefferminzmuseum gesucht

Pfefferminze macht die Gemeinde einmalig: Hier ernten die Mitglieder des Fördervereins Pfefferminzmuseum die Minze © tb

Die Gemeinde hat auf die kurzfristig erfolgte Schließung des Pfefferminzmuseums an der Parkstraße reagiert. Zumindest insofern, als man eine Öffnung zum 11. September möglich machen will.

Eichenau – An diesem Tag wird in Bayern zu einem freiwilligen autofreien Sonntag aufgerufen). In die Aktion des Landratsamtes, Ziele im Landkreis mit dem Fahrrad oder den öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen, ist auch das Pfefferminzmuseum eingebunden.

Nun soll laut Bürgermeister Peter Münster bei einer Begehung mit einem Brandschutzbeauftragten ein Sicherheitskonzept erarbeitet werden, das zumindest für den 11. September eine ausnahmsweise Öffnung des Pfefferminzmuseum ermöglichen soll. „Diese Begehung wird voraussichtlich in der kommenden Woche stattfinden“, kündigte Eichenaus Bürgermeister an. Münster nahm auf Nachfrage auch Stellung, warum der Förderverein des Pfefferminzmuseum keine Nachricht über die Schließung des Museums für den 21. und 28. August sowie 4. September erhalten hatte. Es sei eine Mail an alle herausgegangen, die von der Schließung betroffen waren. Interne Nachfragen im Rathaus hätten ergeben, dass ausgerechnet beim Förderverein diese Nachricht nicht angekommen sei. Münster bedauerte dies.

Ursache für die zeitweise Schließung des Museums sind Bauarbeiten an den Außenanlagen der benachbarten Starzelbachschule. Endgültig abgeschlossen sein werden diese wohl erst im Oktober oder November. Ein Zugang zur Schule und ein ordnungsgemäßer Unterricht seien aber möglich, hieß es seitens des gemeindlichen Bauamtes. HANS KÜRZL

