Schulküche liefert bald bis zu 1000 Essen

Die Erweiterung der Eichenauer Starzelbachschule zur Offenen Ganztagsschule (OGTS) wird erhebliche Auswirkungen auf die Umgebung haben: mehr Verkehr, Lärm, Geruch.

Eichenau– Insbesondere der Neubau der Küche wird ins Gewicht fallen. Von dort aus sollen nicht nur 200 Schüler versorgt werden, sondern bis zu 800 weitere Kunden im Bereich der sozialen Dienste und Kindertagesstätten, auch in Alling. Bürgermeister Peter Münster (FDP) bestätigte im Gemeinderat, dass die Belieferung der dann von der Nachbarschaftshilfe betriebenen Küche pro Woche von zwei 18-Tonnern und bis zu vier 7,5-Tonnern vorgenommen werden müsse.

Dies erfordert eine Aufhebung der Tonnagebegrenzung in der Parkstraße. Diese beträgt derzeit 7,5 Tonnen. Die Regelung stamme aber aus dem Jahr 1980 und habe nur noch formale Bedeutung, sagte Bauamtsleiter Andreas Troltsch auf Nachfrage. „Die Parkstraße kann die erforderlichen Tonnagen tragen.“

Inge Hoffmann (CSU) sorgte sich in diesem Zusammenhang um die Schulwegsicherheit. Eine abschließende Erklärung dazu konnte der mit der Planung der OGTS beauftragte Architekt Christian Peter nicht geben. Die Anlieferung sei organisatorische Angelegenheit des Küchenbetreibers. „Zur Not muss man einen Schülerlotsen einsetzen“, schlug Peter vor.

Ein weiteres Problem sah Michael Wölfl (CSU) in der möglichen Lärm- und Geruchsentwicklung. Die könnte durch die notwendigen Kälte- und Klimaanlagen entstehen. Architekt Peter sah die Lösung in Abtrennungen, so dass die Anlagen für die Nachbarn nicht mehr sichtbar seien. „Allerdings wird man nicht ausschließen können, dass es mal nach Pommes riecht“, so Bürgermeister Münster.

Rektorin Gudrun Simon wies auf die sich verschärfende Parksituation entlang der Schule hin. Ihr liegen die Parkplätze für die Lehrer am Herzen. Am derzeit vorgesehenen Platz würden sie den Pausenhof einengen.

Architekt Peter sprach davon, dass an anderen Schulen Tiefgaragen geschaffen worden seien. Für die Starzelbachschule komme aber eher eine Fläche in Frage, die mehr oder weniger weit räumlich von der Schule getrennt sei. „Die Schule ist halt in glücklichen Zeiten gebaut worden, wo man Kinder noch zu Fuß in die Schule gebracht hat“, sagte Peter.

Abgekommen ist der Architekt von der Idee, auf die Turnhalle einen Dachgarten als zusätzliche Aufenthaltsfläche draufzusatteln. Die Bausubstanz der Halle vertrage doch keinen Aufbau.