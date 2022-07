Sie garteln für die ganze Stadt

Teilen

Gut gelaunt waren Sabine Kellner (Foto oben, l.) und Erika Zwack beim „Tag der offenen Gärten“, den die Kommunen Puchheim und Eichenau gemeinsam organisiert hatten. © Weber

Obst und Gemüse aus dem eigenen Garten für den Menschen, Nahrungs- und Lebensraum für Tiere – welche Vielfalt Bürgeracker und Co. bieten zeigte sich beim „Tag der offenen Gärten“. Den hatten Eichenau und Puchheim gemeinsam organisiert.

Eichenau/Puchheim – Sabine Zellner zählt schon einmal auf: „Erdbeeren, Zucchini, Ringelblumen, Tomaten, Rucola.“ Das alles wächst im Bürgergarten nahe des Puchheimer S-Bahnhofes. Zellner engagiert sich für das Projekt „Essbare Stadt“, seitdem es vor sechs Jahren ins Leben gerufen wurde. Mit Erika Zwack übernahm sie am Aktionstag eine der Schichten.

Manchmal, so erzählen die beiden, würden sie die Tomaten gerne richtig reifen sehen. „Aber immer wieder werden sie zu früh abgerupft“, bedauert Zwack. Trotzdem hegen und pflegen sie und die anderen vier Mitglieder der „Essbaren Stadt“ die vier Beete am Bahnhof. „Ein paar Helfer mehr könnten wir aber schon gebrauchen“, erzählen sie noch.

Am „Tag der offenen Gärten“ sind Kellner und Zwack dafür im Einsatz, um Interessierten die Idee „ihres“ Bürgergartens nahezubringen. Und davon gibt es etwa zur Halbzeit der insgesamt vier Stunden plötzlich jede Menge.

Sonntagstour

Der Obst- und Gartenbauverein Maisach radelt mit einem halben Dutzend Mitgliedern ein, Sonntagstour durch die elf Stationen in Eichenau sowie Puchheim. „Für uns ist es so etwas wie eine Bildungsfahrt“, erzählt der Schriftführer Reinhold Steber, der sich den Unterschied zwischen Bürgergärten (wo Bürger ernten können) und Bürgeräckern (wo von Bürgern gesät und geerntet wird) erklären lässt. Gleichzeitig sammeln die Maisacher Gartler auf ihrer Radltour „ein paar Ideen für unsere eigenen Gärten“.

Das ist auch der Plan von Monika Kalde und Martin Krehenbrink. Zwar ist ihre Tour nicht ganz so lang wie die der Maisacher Radler, doch die beiden aus Puchheim-Ort wollen sich ein paar Anregungen für den eigenen Garten holen. „Welche Nutz- oder Zierpflanzen wir verwenden können“, erklärt Krehenbrink. „Verschiedene Inspirationen an verschiedenen Orten“, fügt Kalde hinzu.

Bei Georg Wodarz, der am Bürgergarten an der Josef-Dering-Schule aufpasst, sind sie dazu an der richtigen Adresse. Der 54-Jährige ist seit gut einem Jahr Umweltreferent der Gemeinde Eichenau. Ein paar Minuten nimmt er sich stets Zeit, um etwas zu erklären. Dabei streut er immer wieder ein, dass der Bürgergarten vom Großteil der Bevölkerung akzeptiert werde. „Ich bemerke kaum Vandalismus.“ Als Beispiel nennt er eine Party ein paar Tage zuvor auf der Wiese vor der Schule. „Die Jugendlichen haben die Pflanzen und Beete völlig in Ruhe gelassen.“

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Ruhig geht es ebenso bei Iris Albrecht zu, die im Südwesten Eichenaus wohnt und dort auch ihren privaten Garten für diesen Tag fürs Publikum geöffnet hat. Der ist das, was man ohne Wenn und Aber ein Kleinod nennen kann: bunte Vielfalt, bewusst ein bisschen wild und mit rekordverdächtig großen Zucchini. „Weil früher an dieser Stelle ein Komposthaufen war“, erklärt die begeisterte Gartlerin.

Grüner Daumen

Sie hat einen grünen Daumen und das von Kindesbeinen an. Aufgewachsen ist sie im Schwabenland, wo ihre Eltern einen großen Garten hatten. Ihr Talent hat sie mit ihrem Mann an ihre eigenen Kinder weitergegeben.

„Wir wollten ihnen zeigen, dass Gemüse nicht im Supermarkt wächst“, sagt sie. So habe es angefangen. Die Kinder sind inzwischen erwachsen, doch die Begeisterung bei Albrecht für „ihre“ Oase ist allein schon aus einem Grund ungebrochen: „Der Geschmack von frischem Obst und Gemüse ist unbezahlbar.“

Der „Tag der offenen Gärten“ war innerhalb des Projekts „Mehr Arten im Garten“ angesiedelt, das von den Umweltämtern in Eichenau und Puchheim in Zusammenarbeit betrieben wird. Die Besucher waren zudem aufgerufen, umweltschonend zu Fuß oder mit dem Rad zu kommen. Das wurde von den meisten Besuchern weitgehend eingehalten. (Hans Kürzl)

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.