Sie kämpft für schwerbehinderte Menschen

Von: Hans Kürzl

Bei der Verleihung: Beaten Bettenhausen und Bezirkstagspräsident Josef Mederer. © Wolfgang Englmaier

Seit mehr als drei Jahrzehnten setzt sich Beate Bettenhausen für Menschen mit schweren Mehrfachbehinderungen ein – und sorgt so für mehr Qualität in deren Leben. Dafür bekam sie nun die Bezirksmedaille verliehen.

Eichenau – Beate Bettenhausen weiß, wovon sie spricht und für was sie sich seit über drei Jahrzehnten engagiert. Denn sie hat selbst einen mehrfachbehinderten – mittlerweile erwachsenen – Sohn. Um ihn betreuen und pflegen zu können, richtete sich die Eichenauerin (58) im Homeoffice ein. Die Diplom-Biologin übersetzt und bearbeitet wissenschaftliche und populärwissenschaftliche Arbeiten. Das lässt sich gut von zu Hause aus machen.

Als der Sohn eingeschult wird, entsteht der Kontakt zum Verein „Helfende Hände“. Dieser hat es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen mit schweren Mehrfachbehinderungen zu betreuen, fördern und zu integrieren – und zwar ein Leben lang. „Ich habe gesehen, was dieser Verein leistet“, sagt Beate Bettenhausen. Das Engagement des Vereins gegenüber ihrer Familie habe sie als sehr weitreichend empfunden. Der Verein hat ein Jahr lang einen Pflegedienst zur Schulbegleitung vorfinanziert, damit der intensivpflegebedürftige Sohn die Schule besuchen konnte.

Schnell entstand Kontakt zur Vorstandschaft. 2000 wurde Beate Bettenhausen Beisitzerin – und ist es auch heute noch. Zwischenzeitlich hatte sie aber auch den Vorsitz inne.

In ihrer Anfangszeiten bei den „Helfenden Händen“ war die Eichenauerin für die Heilpädagogische Tagesstätte des Vereins im Münchner Westen zuständig. „Ich habe schnell die schönen Seiten des Ehrenamts kennengelernt“, erzählt sie. Damit meint sie unter anderem Scheckübergaben, bei denen sie Menschen traf, die die Tagesstätte unterstützten. Aber auch die Besetzung von Stellen oder die Sorgen anderer sich anzuhören, gehörten dazu. Beate Bettenhausen erzählt von Eltern, deren Kind sich beim Schlucken sehr schwer tat. Dennoch wollten Mutter und Vater, dass das Kind die Nahrungsaufnahme möglichst normal gestalten sollte. Es habe einen Kompromiss zwischen Eltern und Betreuungspersonal gegeben.

Ebenso tätig ist die 58-Jährige für den „Landesverband Bayern für körper- und mehrfachbehinderte Menschen“: zehn Jahre als Beisitzerin, seit 2021 als stellvertretende Vorsitzende. Seit kurzem ist Bettenhausen vom Bundesverband für körper- und mehrfachbehinderte Menschen e.V. zur neuen Vorsitzenden gewählt worden.

Sie konnte und kann sich auch aus dem Ehrenamt ausklinken. „Wenn es doch zu viel wurde.“ Das sei dann der Fall gewesen, wenn es ihrem Sohn schlecht ging. „Aber ich habe jedes Mal viel Verständnis und Rückendeckung bekommen“, berichtet sie. Schließlich sei jedes Vorstandsmitglied selbst Betroffener.

Über die Bezirksmedaille freut sich die Eichenauerin natürlich. Sie spricht von einer Wertschätzung, die Mut macht, motiviert, und weiter Kraft gibt, um sich für Menschen mit schweren Mehrfachbehinderungen einzusetzen. Die Auszeichnung sei zudem einen Chance, das Thema und den Verein in die Öffentlichkeit zu bringen. Bezirkstagspräsident Josef Meder bezeichnete Beate Bettenhausen in seiner Laudatio als „überregionale Institution, die sich für Menschen mit Behinderung engagiert“. Sie habe dabei eine ruhige, durchsetzungsfähige Art.

Das zeigt Beate Bettenhausen auch in ihrem Heimatort Eichenau. So hat sie sich vor längerem an die Gemeinde und Bürgermeister Peter Münster gewandt und auf Barrieren an einigen Bushaltestellen hingewiesen. Der barrierefreie Ausbau der Bushaltestellen, wie an der Allinger Straße, war zwar ohnehin geplant. Aber an einigen Stellen erreichte die 58-Jährigen Nachbesserungen. Zum Beispiel standen Mülleimer beim Aussteigen im Weg. „Dafür, dass diese versetzt werden, habe ich mich eingesetzt. Ich bin sehr froh, dass die Gemeinde das erkannt hat.“ Manchmal müsse man auch in Kleinigkeiten hartnäckig sein, so Beate Bettenhausen. Auch ein Wesenszug, der bisweilen zum Ehrenamt dazu gehört.

Infos zum Thema

sind unter https://www.stiftung-leben-pur.de/aktuelles.html und https://www.lvkm.de zu finden.

