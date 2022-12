Sonnenenergie oder doch Wohnungen?

Von: Hans Kürzl

Das Eichenauer Rathaus. (Archivfoto) © hk

Der Antrag der Grünen-Fraktion, eine Freiflächen Photovoltaikanlage (PV) südlich der Pfefferminzstraße zu errichten, muss den Umweg über die Klausurtagung des Gemeinderats im Frühjahr 2023 nehmen. Aktuell konnte sich das Gremium zu keiner Entscheidung durchringen.

Eichenau – „Das Jahr 2022 hat uns gezeigt, wie notwendig der Schritt zur Energiewende ist.“ Damit begründeten die Grünen unter anderem ihren Antrag. Dabei könne es sich sowohl um eine Agri-PV-Anlage, also mit gleichzeitiger landwirtschaftlicher Nutzung, oder um eine klassische Anlage handeln.

Zur Umsetzung sei die vor gut einem Jahr neugegründete Energiegenossenschaft „Die Sonnensegler“ ein guter Ansprechpartner. Zudem hat das Grundstück für die Grünen-Fraktion einen entscheidenden Vorteil: Es gehört der Gemeinde. Damit fällt die Planung leichter.

Grundsätzlich ablehnen wollte man diese Idee im Gemeinderat nicht. Doch Peter Zeiler (CSU) verwies darauf, dass das Areal südlich der Pfefferminzstraße noch anderweitig genutzt werden könne. „Dort ist die letzte Möglichkeit, wo wir als Gemeinde planerisch günstigen Wohnbau entwickeln können.“ Auch Elmar Ströhmer (CSU) zeigte sich skeptisch. Man müsse die Wohnqualität in der Umgebung beachten,

Das Grundstück ist ortsplanerisch langfristig als Wohnbaufläche vorgesehen. Die Verwaltung versteht den vorliegenden Antrag daher als Auftrag, eine übergangsweise Nutzung für Stromproduktion vorzusehen. Wie lange dies möglich sei, könne man aber nicht absehen. „Bei einer zeitlich begrenzten Nutzung muss man auch die Amortisationszeit der Anlage beachten“, hieß es weiter. Zudem liegt das Grundstück im Überschwemmungsgebiet. Daher läuft eine Anfrage beim Landratsamt, unter welchen Bedingungen eine Freiflächen-PV-Anlage hier generell möglich ist.

Dennoch sprach sich Gertrud Merkert (SPD) für eine Zwischenlösung mit einer Photovoltaik-Anlage aus. „Die Idee ist gut, das Gelände so zu nutzen bis dort eine Bebauung entsteht“, sagte sie. Letztendlich folgte man einem Vorschlag Claus Guttenthalers (FW), das Thema in der Klausurtagung in aller Ruhe zu besprechen.

