Feuerwehr-Sperre durchbrochen: BMW-Fahrer knickt jetzt doch ein

Von: Hans Kürzl

Im Juni 2021 hatte ein BMW-Fahrer diese Absperrung der Eichenauer Feuerwehr durchbrochen. Nach einem Sturm musste die Straße freigeräumt werden. Für mich ist der Vorgang nun abgeschlossen. Das sagte der Feuerwehrmann, der dem Autofahrer in letzter Sekunde ausweichen konnte, nach dem Gerichtstermin. © mm

Ein BMW-Fahrer rast in eine Absperrung, gefährdet einen Feuerwehrmann und legt dann noch gegen das Gerichtsurteil Berufung ein. Doch die Strategie ging nicht auf.

Eichenau – Auch der Richter am Oberlandesgericht hatte Zweifel an den Aussagen der Entlastungszeugen.

Die Szenerie war dramatisch, und sie hätte für einen Eichenauer Feuerwehrmann böse enden können. Ein BMW-Fahrer hatte Ende Juni 2021 eine Sperre durchbrochen und die Gesundheit eines Ehrenamtlichen aufs Spiel gesetzt (wie berichtet). Vor dem Amtsgericht Fürstenfeldbruck war der Autofahrer daher im März dieses Jahres zu 70 Tagessätzen je 60 Euro wegen Nötigung verurteilt worden. Sprich: 4200 Euro Geldstrafe.

Der Beklagte wollte das nicht akzeptieren und legte Berufung ein. Vor Kurzem trafen sich die Parteien also vor dem Oberlandesgericht München (OLG) wieder. Dort äußerte der Richter im Rahmen der Hauptverhandlung, dass Zweifel am Wahrheitsgehalt der Aussagen von zwei Entlastungszeugen bestünden. Der BMW-Fahrer knickte ein und akzeptierte das Urteil der ersten Instanz. „Das Gericht hat in der Sache keine Entscheidung getroffen“, teilte ein Sprecher des OLG auf Nachfrage mit.

Die beiden Zeugen hatte der Beklagte bereits vor dem Amtsgericht Fürstenfeldbruck im vergangenen März präsentiert, die sich vor dem Kadi in Widersprüche verwickelt hatten. Ein Geschäftspartner und ein Schulfreund hätten bezeugen sollen, dass sich der Fahrer alles andere als renitent verhalten haben soll. Wegen eines Geschäftstermins habe er es aber eilig gehabt. So war für den Brucker Amtsrichter damals zumindest klar, dass der Angeklagte in seinem BMW mit überhöhter Geschwindigkeit auf die Feuerwehrleute zugerast war. Der betroffene Feuerwehrmann aus Eichenau kann das Verhalten des Autofahrers zwar immer noch nicht nachvollziehen, zeigte sich aber nach der Verhandlung am OLG München erleichtert: „Für mich ist der Vorgang nun abgeschlossen.“

Sturmböen

Gleichwohl bleiben die Eindrücke vom 29. Juni des vergangenen Jahres haften. Nachdem Sturmböen Bäume niedergestreckt hatten, hatte die Eichenauer Wehr Teile der Roggensteiner Allee abgesperrt. Diese Absperrung hatte der Autofahrer durchbrochen. Der Feuerwehrmann hatte sich in letzter Sekunde durch einen Sprung in Sicherheit bringen können. Die Einsatzkräfte hatten das Kennzeichen notiert. Die Polizei ermittelte wegen eines vorsätzlichen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr in Tateinheit mit versuchter gefährlicher Körperverletzung.

Eichenaus Feuerwehr um Kommandanten Maximilian Grain war nach diesem Vorgang nicht untätig. Im Nachgang wurden Übungen durchgeführt, die ähnliche Situationen simulierten. Auch die Jugendfeuerwehr war sensibilisiert worden.

