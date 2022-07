Stichwahl in Eichenau: Live-Ticker - es ist ein eindeutiger Trend erkennbar

Von: Kathrin Böhmer

Teilen

Handschlag nach dem ersten Wahlgang: Bürgermeister Peter Münster und Herausforderer Markus Hausberger treten in der Stichwahl gegeneinander an. © Kürzl

Jetzt gilt es: In Eichenau findet am Sonntag, 10. Juli, die Stichwahl statt. Im Live-Ticker gibt es die Ergebnisse aus den 17 Wahllokalen.

18.31 Uhr: Nach 13 von 17 Wahllokalen kann Peter Münster 63,78 Prozent der Stimmen auf sich verbuchen, Hausberger 36,22 Prozent.

18.28 Uhr: Es sieht ganz so aus, als würde Eichenau seinen aktuellen Bürgermeister Peter Münster behalten. Er dürfte kaum mehr einzuholen sein.

18.25 Uhr: Jetzt wird es immer eindeutiger. Fast die Hälfte ist ausgezählt, Münster liegt bei 63,99 Prozent, Hausberger bei 36,01 Prozent. Es geht sehr schnell mit der Auszählung.

18.19 Uhr: Es ist ein Trend erkennbar: Der gelbe Balken von Peter Münster (59,05 %) zieht an, Hausberger (40,95 %) fällt ab. Es sind aber erst zwei Wahllokale ausgezählt.

18.17 Uhr: Beide Kandidaten sind zeitgleich im Rathaus eingetroffen.

Erstes Ergebnis liegt vor: Wahlbeteiligung bei gerade einmal 22,9 Prozent

18.15 Uhr: Erstes Wahllokal (insgesamt sind es 17) ausgezählt: Münster (FDP) 55,24 Prozent, Hausberger (Grüne) 44,76 Prozent. Die Wahlbeteiligung ist schlechter. Diese liegt bei 22,99 Prozent. In Eichenau gibt es insgesamt 9403 Wahlberechtigte.

18.09 Uhr: Der erste Politiker, der eintrifft, ist Landtagsmitglied Hans Friedl aus Alling, der keiner der beiden Parteien (Grüne oder FDP) angehört, sondern den Freien Wählern zuzurechnen ist.

18 Uhr: Die Wahllokale sind geschlossen. Die ersten Tische werden von der Verwaltung auf der Rathaustreppe aufgestellt. Dort können Bürger und Parteifreunde auf die Ergebnisse warten. Auch der Rathaus-Briefkasten ist geleert, wie unser Reporter Hans Kürzl berichtet.

17.57 Uhr: In wenigen Minuten schließen die Wahllokale. Die Spannung steigt. In gut 60 Minuten werden wir wissen, wer ab Herbst neuer Rathauschef in Eichenau ist beziehungsweise ob der Amtsinhaber Peter Münster bleibt.

17.15 Uhr: Die Kandidaten werden gegen 18 Uhr im Rathaus eintreffen und dort gemeinsam auf das Ergebnis warten.

17 Uhr: Die Wahllokale haben noch eine Stunde geöffnet, danach wird ausgezählt. Beim ersten Wahldurchgang ging es schnell: Die ersten Ergebnisse waren bereits eine Viertelstunde später da. Aussagekräftig waren sie aber noch nicht. Mal sehen, wie sich das diesmal verhält.

+++ Der Ticker wird während des Wahlabends regelmäßig aktualisiert. +++

Wahl in Eichenau: Das sind die Fakten

Im ersten Durchgang vor zwei Wochen hat Amtsinhaber Peter Münster sehr knapp die absolute Mehrheit verfehlt. Am Ende hing es an 15 Stimmen. Zweitstärkster war Markus Hausberger von den Grünen, der mit dem aktuellen Rathauschef in die Stichwahl an diesem Sonntag geht.

Wie ticken die Kandidaten? Hier können Sie sich einen Überblick verschaffen: Ein Interview mit Bürgermeister Münster und Grünen-Kandidat Hausberger.