Zum 100-jährigen Bestehen: In Eichenau gab es den Feuerwehralltag zum Anfassen

Von: Hans Kürzl

Die verschiedenen Feuerwehrfahrzeuge konnten auch von innen besichtigt werden. © Peter Weber

Zwei Tage lang hat die Freiwillige Feuerwehr Eichenau ihr 100-jähriges Bestehen gefeiert. Der Tag der offenen Tür lockte viele Besucher an.

Eichenau – Mit einem Atemschutzgerät eine Leiter rauf steigen, das ist ganz schön schwer – im wahren Sinn des Wortes. Da schleppt eine Einsatzkraft der Feuerwehr allein schon mal gut 15 Kilo mit sich herum. „Wir wollten einmal zeigen, wie sich das anfühlt“, erklärt Kommandant Maximilian Grain. So entstand die Idee, Interessierte den Feuerwehrturm an der Tannenstraße mitsamt Gerätschaft hinauf- und wieder herunterzuschicken. Turm samt Gerätehaus stehen seit knapp 13 Jahren an der Tannenstraße.

Die Aktion ist ein Teil des Tages der offenen Tür, an dem die Freiwillige Feuerwehr Eichenau nicht nur ihr Haus und ihre Fahrzeuge präsentiert. „Es sollte schon etwas mehr sein“, sagt Grain. Etwas zum Anfassen, zum Mitmachen und neugierig werden auf den Dienst und die Möglichkeiten in der Feuerwehr. Eine Mischung aus Imagebildung und Mitgliederwerbung.

Zum Mitmachenund Anfassen

Dafür hat die Feuerwehr verschiedenen Stationen aufgebaut. Das Zielspritzen, das eher für die kleineren Besucher gedacht ist, gehört dazu. Bei der Bereitschaft des Eichenauer Roten Kreuzes kann man sein Wissen bei Wiederbelebungsmaßnahmen auffrischen. Spektakulärer ist der Ausflug auf der Drehleiter. Auch da zählt das unmittelbare Erleben. „Ahnung bekommen, was Feuerwehr ist“, so Grain.

Wasser marsch: Das Zielspritzen kam vor allem bei den jüngeren Besuchern gut an. © Peter Weber

Dazu gibt es diverse Vorführungen, die Benedict Althammer moderiert – mit einer Mischung aus Information und Beschreibung dessen, was gerade im Hof des Eichenauer Feuerwehrgeländes passiert: die Simulation eines Brandes am Wertstoffhof. Beim Einstieg in die Szene bedient sich die Feuerwehr bei einer Comedyserie. „Hier Hausmeister Krause, die Saubuam ham scho wieder gezündelt“, mit diesen Worten alarmiert Tobias Rilling die Brandhelfer. Eingebunden ist der Hinweis, dass Einsatzkräfte durch ein gelbes Schild ausgewiesen sind, wenn sie für einen Notfall mit dem Privatauto zum Feuerwehrgerätehaus fahren. „Sie machen es allen leichter, zum Einsatz zu kommen, wenn Sie ein wenig zur Seite fahren“, erklärt Moderator Althammer – ohne mahnenden Zeigefinger. Der der Hinweis kommt bei den Besuchern an.

Konzert, Gottesdienst und Umzug

Rund 3000 Gäste sind über den Tag da, schätzt Kommandant Grain. „Die Mühe, die Vorbereitung hat sich gelohnt.“ Etwa 20 Mitglieder der Feuerwehr haben für die Vorbereitung auf die beiden Tage zum engeren Organisationsteam gehört. Es sei eine schöne Aufgabe, erzählt Grain. Aber es werde doch leicht stressig, da sich die Zahl der Einsätze ausgerechnet in der Woche unmittelbar vor den Fest häuften. Am Festwochenende selbst war ein kleines Team für den Einsatzfall abgestellt. „Die Bereitschaft war sichergestellt“, erklärt der Kommandant.

Mit einem Festzug endeten die Feierlichkeiten zum Feuerwehr-Jubiläum. © Peter Weber

Den ersten Tag beschloss die Band „Nachtstark“, die schon zum Inventar Eichenauer Feierlichkeiten gehört, zuletzt beim Open Air eine Woche zuvor. Der Sonntag gestaltete sich mit einem Gottesdienst etwas feierlicher. Zum anschließenden Umzug waren unter anderem die Feuerwehren aus den umliegenden Kommunen und die Vereine aus der Gemeinde Eichenau eingeladen. „Die zwei Tage waren eine runde Sache“, zog Grain ein zufriedenes Fazit.

