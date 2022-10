Theatergruppe vor der Premiere

Die Theatergruppe des Eichenauer SV bereitet sich auf die Premiere vor. © mm

Die Theatergruppe des Eichenauer SV (ESV) bereitet sich zurzeit auf die Premiere des nächsten Stückes vor.

Eichenau – Am Freitag, 4. November, 20 Uhr, wird „Da Haftlmacher“ von Peter Landstorfer erstmals aufgeführt. Darum geht‘s in dem Stück: Der Pfarrer findet auf dem Altar ein kleines Holzkästchen, das vom verstorbenen Haftlmacher stammt. Er und dann das ganze Dorf stellen sich die Fragen, was in dem Kastl steckt und wer es bekommt:Die Männer, die Frauen oder der Pfarrer für die Armen des Dorfes? Es beginnt ein Wettbewerb.

Nach der Premiere wird der Haftlmacher noch vier Mal aufgeführt. Am Samstag 5. November, Freitag, 11. November und Samstag, 12. November. Los geht’s immer um 20 Uhr, eingelassen werden die Besucher ab 18.30 Uhr. Eine Sondervorstellung für Senioren findet am Sonntag, 6. November, 14 Uhr, statt (Einlass ab 13 Uhr).

Restkarten gibt es an der Abendkasse oder telefonisch unter der Nummer (0 81 41) 53 97 19 (Schamberger) Der Eintritt für Senioren ab 70 Jahren ist frei. Es gibt keine Platzreservierung.

