Trockener Starzelbach: Nur ausgiebiger Niederschlag lässt wieder Wasser fließen

Von: Hans Kürzl

Völlig ausgetrocknet: Im Oktober 2022 entdeckte man hier sogar seltene Tuffsteinablagerungen. © Gehre

Der Starzelbach ist weitgehend trocken. Helfen kann hier nur eines: ergiebiger Niederschlag, so banal es klingt.

Eichenau – Mit anderen Vermutungen, wie es zu der Situation gekommen sein könnte, räumte nun ein Vertreter des Wasserwirtschaftsamtes im Gemeinderat endgültig auf.

Etwa zwei Kilometer würde der Starzelbach durch das Eichenauer Gemeindegebiet fließen – wenn er denn Wasser hätte. Eine der Ursachen für die Trockenheit sieht Florian Klein im Allinger Moos. „Das muss man sich vorstellen wie einen Schwamm, der ausgetrocknet ist. Da brauchen wir Niederschlag. Dann erholt sich auch der Bach.“

Gerüchte über Gilchinger Umfahrung

Klein ist im Wasserwirtschaftsamt München (WWA) erster Ansprechpartner für den Landkreis. Mit seiner Aussage räumt er aus seiner Sicht mit einigen Vermutungen auf, die auch durch die Reihen von Gemeinderat und Umweltbeirat gegangen sind. So hatte Roman Kohl als stellvertretender Vorsitzender des Umweltbeirates einen Zusammenhang mit der im November 2019 eröffneten und fünf Kilometer langen Gilchinger Westumfahrung hergestellt. Ähnliches hatte auch Bürgermeister Peter Münster (FDP) gemutmaßt, allerdings in vorsichtigerer Form.

Doch WWA-Vertreter Klein erwiderte, dass die Umfahrung keine Auswirkung habe: „Das ist eine vergleichsweise kurze Trasse im Verhältnis zum Einzugsgebiet des Starzelbachs.“ Auch die so gut wie abgeschlossene Renaturierung des im Landkreis Starnberg gelegenen Wildmoos komme nicht in Frage und könne dem Starzelbach kein Oberflächenwasser abziehen. „Weil dazwischen eine kleine Wasserscheide liegt“, erklärte Klein. Diese ist auch die Ursache dafür, dass das Wasser Richtung Amper abfließt.

Selbst einmaliger Starkregen würde am trockenen Starzelbach erst einmal wenig ändern, informierte Klein Eichenaus Gemeinderäte. „Das Regenwasser fließt oberflächlich ab, Grundwasser wird nicht neu gebildet.“

Auswirkungen auf Wärmepumpen

Elke Hornung (SPD) nutzte das Stichwort Grundwasser, um sich über die Handhabe bei der Installation von Wärmepumpen zu erkundigen. „Wir vom WWA raten, soweit herunter zu gehen, wie es am Ort erlaubt ist.“ Klein legte außerdem dar, dass es in Eichenau seit dem Jahr 2007 eine Grundwassermessstelle gibt. Das Grundwasser liegt seitdem im Schnitt bei zwei Metern, mit Schwankungen im Bereich von einem halben Meter. „Das ist noch nicht gravierend“, erklärte Klein.

Hier plätschert es: Vor fünf Jahren schien den Bach noch kein Wässerchen zu trüben. © mm

Am Pegel Gilching sei jedoch in den vergangenen Jahren bis auf 2021 stets ein Niederschlagsdefizit festgestellt worden. Auch 2022 habe man niedrig abgeschlossen, Tendenz eher sinkend. Eine Entspannung sei erst bei längeren Regenereignissen zu erwarten.

Auch wenn das nicht in der Macht der Verwaltung steht – eine Hausaufgabe gab WWA-Vertreter Klein der Gemeinde noch mit. Deren Gewässer-Entwicklungskonzept besteht seit 1994 unverändert. Diese Konzepte helfen, Gewässer zu pflegen und ökologische Baumaßnahmen langfristig zu steuern. Allerdings haben sie mehr empfehlenden als rechtlichen Charakter. „Man könnte sich in Eichenau trotzdem überlegen, das mal wieder in die Hand zu nehmen“, riet Klein.

