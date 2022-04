Ukraine-Flüchtlinge: In Eichenau gibt’s ein zweites Osterfest

Bunte Ostereier haben auch in der Ukraine eine große Bedeutung. Je nach Dekor haben sie sogar unterschiedliche Namen. © DPA

Eine Woche nach den westlichen Kirchen feiern die orthodoxen Christen ihr Osterfest. Denn dieses richtet sich nach dem julianischen Kalender. Für gläubige Ukrainer steht deshalb erst am kommenden Wochenende das österliche Hochfest an. In Eichenau gibt es nun noch einmal Ostern.

Eichenau – „Khrystos Voskres! Voistynu Voskres!“ – „Christus ist auferstanden! Er ist wirklich auferstanden!“ Auch die orthodoxen Christen unter den in Eichenau untergebrachten ukrainischen Flüchtlingen werden das feiern. Organisator ist Gerd Sonnenberg, Unterstützung kommt von Tanja (die ihren vollen Namen nicht nennen will).

Wischgorod

Sonnenberg ist Mitglied des Freundeskreises Wischgorod. Tanja gehörte mit zu den Ersten, die im Rahmen der vor 30 Jahren begründeten Freundschaft zu Wischgorod nach Eichenau kamen. Als damals 14-jährige Schülerin lernte sie die Gemeinde kennen und die Landeshauptstadt München. Mehrfach kam die Ukrainerin nach Deutschland. „Sie kennt sich wunderbar aus“, schwärmt Sonnenberg, der damit für das kommende Wochenende eine Sorge los wurde.

Denn Tanja, mittlerweile Mutter zweier schon erwachsener Töchter, wird eine von zwei Begleitpersonen sein. Diese geleiten 50 der in Eichenau befindlichen Flüchtlinge zum ukrainisch-orthodoxen Karfreitags-Gottesdienst in die Innere Wiener Straße nach München.

Auch danach wird sie in Eichenau weiterhelfen: Die Ukrainierin ist Lehrerin, wird bald in der Starzelbachschule Kinder aus ihrer Heimat unterrichten. Weitab von ihren Töchtern: die eine arbeitet im Norden Bayerns, die andere in Polen.

Trotz des Grauens

Das ist nicht leicht für sie. Denn Ostern ist auch in der Ukraine für die Familie ein besonderes Ereignis im Kalender. Sich zu treffen ist wichtig, schon in Friedenszeiten, nun noch mehr: „Das Zusammensein, angesichts des Krieges, ist umso wichtiger“, sagt Freundeskreis-Mitglied Sonnenberg. Er will dafür sorgen, dass wenigstens für ein paar Tage, ein paar Stunden österliche Freude aufkommen kann, trotz des Grauens durch den Krieg.

Deshalb werden am kommenden Samstag in der Budriohalle Ostereier gefärbt. Darum kümmert sich Christiane Koallick. Eier an Ostern haben in der Ukraine eine hohe Bedeutung – und je nachdem, wie sie bemalt oder verziert sind, haben sie verschiedene Namen: die einfach gefärbten Eier heißen Kraschanky, die kunstvoll mit einer Wachstechnik verzierten Pysanky. Die Muster haben bestimmte Bedeutungen und können sogar aufgrund des verwendeten Stils Regionen zugeordnet werden.

Abschließen soll das Wochenende am Sonntag um 14.30 Uhr eine Art ökumenisches Zusammensein in der evangelischen Friedenskirche an der Haupstraße 33.

Süßigkeiten als Spenden

sind erwünscht und können am Freitag tagsüber bei Gerd Sonnenberg an der Richard-Strauß-Straße 16 in Eichenau abgegeben werden. Erreichbar ist Sonnenberg unter der Telefonnummer (0 81 41) 88 920 77. Für den Sonntag bittet man um Kuchenspenden, die in der evangelischen Pfarrei abzugeben sind.

Gläubige in der Ukraine

Rund 70 Prozent der 45 Millionen Ukrainer bekennen sich zum orthodoxen Christentum. Davon werden rund 48 Prozent der ukrainisch-orthodoxen Kirche nach Kiewer Patriarchat zugerechnet, die eigenständig ist. Etwa 14 Prozent zählen zur ukrainisch-orthodoxen Kirche nach Moskauer Patriarchat. Die Entwicklung der orthodoxen Kirche in der Ukraine läuft seit langem auf eine Trennung vom Moskauer Patriarchat hin.



Der Ökumenische Patriarch Bartholomeos I., seit 1991 griechisch-orthodoxer Ökumenischer Patriarch von Konstantinopel mit Sitz in Istanbul, gestand der ukrainisch-orthodoxen Kirche vor vier Jahren die Eigenständigkeit zu.



Dem folgte eine harsche Reaktion des Moskauer Patriarchats. Kyrill I. als Vorsteher der Russisch-Orthodoxen Kirche äußerte wiederholt Unterstützung für die aktuelle russische Politik. Russland sei Verteidigerin der christlichen Werte gegen einen feindlichen Westen. hk

