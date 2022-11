Strom und Heizung fallen aus: In Wischgorod ist der Blackout bereits real

Von: Hans Kürzl

Essen gibt es während eines Stromausfalls nur mit dem Gaskocher: So wie dieser Ukrainerin ergeht es derzeit vielen Menschen in Eichenaus Partnergemeinde Wischgorod. symbolfoto: DPA © Andrew Kravchenko

In Deutschland haben die meisten Angst vor der nächsten Nebenkostenabrechnung und einem drohenden Blackout. In der Ukraine, wo der Krieg tobt, ist es bereits Realität, dass Strom und Heizung nicht mehr funktionieren wie gewohnt.

Eichenau – Wie sich die Menschen in Eichenaus Partnerstadt Wischgorod auf den Winter vorbereiten und wie es ihnen generell geht, weiß Eichenaus Partnerschaftsreferent Claus Guttenthaler (FW).

Wie nimmt man in Wischgorod die aktuelle militärische Lage wahr?

Im Augenblick herrscht eine positive Stimmung, denn die Erfolge bei der Befreiung von Cherson geben der guten Moral noch Aufschwung. Nahezu jeder meiner Kontakte ist überzeugt, dass die Ukraine diesen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Russlands gewinnen wird mit der Unterstützung des Westens. Alle sehen die Ukraine in der Situation, einen Stellvertreterkrieg zu führen und halten deshalb die Hilfe aus Europa, den USA und dem Rest der Welt für eine moralische Verpflichtung. Die Stadt Wischgorod selbst weist kaum Schäden auf, im Rayon (wie Landkreis, Anm. d. Red.) hingegen waren mehrere Dörfer monatelang unter russischer Besatzung. Dort hat man mit Zerstörung von Häusern, Straßen und weiterer Infrastruktur zu kämpfen.

Der Winter naht. Wird in der Ukraine die Energieversorgung oder die Kälte das größere Problem sein?

Nachdem die Energie-Infrastruktur der Ukraine zu 40 bis 50 Prozent durch die russischen Terror-Angriffe zerstört ist, sorgen sich alle sowohl um die Stromversorgung als auch die Heizmöglichkeiten. Die örtlichen Behörden von Stadt, Rayon und die Energieversorger setzen alles daran, Strom- und Gasleitungen zu reparieren und den Menschen eine Perspektive zu bieten.

Wie schlimm ist es mit den Stromausfällen?

Strom ist derzeit rationiert. Das bedeutet, dass es nach Plan immer wieder zu stundenweisen Abschaltungen der Stromversorgung kommt. Auch längerfristige Total-Ausfälle gibt es immer wieder. Ehrenamtliche Organisationen wie Rotes Kreuz und die Kirchen fertigen Feldöfen, stellen Wärmezelte und Ladeinfrastruktur für Handys und Powerbanks zur Verfügung und helfen bei der Versorgung der Menschen mit Lebensmitteln.

Was können die Menschen hier leisten? Womit ist den Menschen in Wischgorod und der Stadt jetzt am meisten geholfen?

Eichenau organisiert derzeit die Lieferung von mehreren großen Stromaggregaten, unterstützt durch den Rotary-Club Solln und den Wischgorod-Verein in Eichenau. Mit dabei sein wird auch Winterbekleidung, die noch aus der Spendenaktion im Frühjahr stammt. Mit Spendengeldern werden außerdem konkret benötigte Hilfsmittel beschafft, die von Verwaltung und ehrenamtlichen Organisationen angefragt werden.

Wie intensiv gestalten Sie als Partnerschaftsreferent den Kontakt zur Ukraine?

Claus Guttenthaler © Barbara Neider

Das Netzwerk nach Wischgorod umfasst Kontakte per Telefon, WhatsApp, Messenger, Telegram zur Verwaltung, den ehrenamtlichen Hilfsdiensten wie Rotes Kreuz und den Kirchen, aber auch zu einer ganzen Reihe von Privatpersonen. Die kenne ich teilweise schon seit Jahrzehnten, weil sie bereits in Eichenau gelebt und in München studiert haben. Andere, die über die Fluchtbewegung im März und April nach Eichenau gekommen und teilweise schon wieder zurückgekehrt sind und Freunde, die ich durch die mehrmalige Begleitung von Hilfstransporten und die Überführung der Feuerwehrfahrzeuge kennengelernt habe. Alle diese Kontakte vermitteln ein recht klares Bild der Lebensbedingungen und der persönlichen Lage. Am wichtigsten ist allen immer wieder die moralische Unterstützung durch Interesse an der Lebenssituation, persönliche Ansprache und der Bekräftigung, dass die Ukrainer zu uns gehören und unseren Beistand haben.

Nutzen persönliche Besuche in der Ukraine? Werden Sie als Partnerschaftsreferent nach Wischgorod reisen?

Solange der völkerrechtswidrige Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine nicht beendet ist und die Gefahr durch die Aggressionen auch auf zivile Ziele im ganzen Land weiter besteht, ist eine Reise nach Wischgorod als Zeichen der Solidarität schwer vorstellbar. Die Ressourcen können besser für die Lieferung von Hilfsgütern, das Bemühen um Verbesserung der Lebenssituation verwendet werden.

Frieden in der Ukraine – aktuell ein frommer Wunsch?

Die Ukraine verteidigt, verursacht durch den russischen Angriffskrieg, auch die politischen und moralischen Werte von uns allen. Der Beistand in diesem Bereich, aber auch weiter die Unterstützung im militärischen Rahmen, sind Voraussetzung für ein Ende der Aggression durch Russland. Wir dürfen die Ukraine nicht allein lassen und Russland darf diesen Krieg nicht gewinnen. Die Berichterstattung muss fortwährend darauf hinweisen, dass hier völkerrechtswidrig jeden Tag Menschen getötet, verletzt und vertrieben werden und ein europäisches Land systematisch zerstört und die Kultur ausgelöscht werden soll. Wenn Einheit in der Welt darin besteht, dass ein souveräner Staat und seine Bevölkerung nicht vernichtet werden dürfen, sondern alles für dessen Verteidigung getan werden muss, dann kann es für die Ukraine Frieden geben.

