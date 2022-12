Unfälle wegen Glätte: Gegen Verkehrsinsel an der B2 gerutscht

Von: Kathrin Böhmer

Wieder hat es Unfälle wegen Glätte gegeben. © dpa

Die Glätte auf den Straßen sorgt weiter für Verkehrsunfälle. Gekracht hat es auf der B2 und in Eichenau.

Alling/Eichenau – Ein 24-jähriger Allinger war am Freitagvormittag auf der B2 in Richtung Fürstenfeldbruck unterwegs. Als er nach rechts in die Roggensteiner Allee abbiegen wollte, verlor er laut Polizei die Kontrolle und rutschte gegen eine Verkehrsinsel. Ein Verkehrszeichen und eine Warnbake wurden bei dem Unfall beschädigt (Schaden: rund 300 Euro). Die Reparatur des Autos kostet wohl rund 1500 Euro.

Ein wenig früher, aber nicht weit entfernt, krachte es ebenfalls. Ein 56-jähriger Dachauer kam von der Niblerstraße in Eichenau und wollte die Roggensteiner Allee überqueren. Dabei rutschte er in das Auto einer 33-jährigen Eichenauerin, die Vorfahrt hatte. Schaden am Pkw des Dachauers: rund 1000 Euro, am anderen Auto rund 500 Euro. Bei beiden Unfällen wurde niemand verletzt.

Bereits in der vergangenen Woche haben sich mehrere Unfälle ereignet. Auf der B471 bezahlte ein 23-Jähriger ein Überholmanöver mit seinem Leben.