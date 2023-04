Wegen Fördermittel unter Zeitdruck: Ja zu Hallen-Sanierung

Eichenau

Das Ziel steht nun fest: Die 1987 erbaute Budriohalle in Eichenau soll saniert werden. Dabei sind noch so einige Fragen zu Kosten und Umfang offen. Allerdings musste nun schnell grünes Licht gegeben werden, um 2,1 Millionen Euro Fördergelder zu erhalten.

Eichenau – Zu dem Gesamtpaket der Sanierung der Budriohalle in Eichenau zählen: Hallenboden, Beschattung, Brandschutz, Barrierefreiheit, energetische Ertüchtigung, neuer Status als Versammlungsstätte, Dämmung und Planung. Das alles, sollte es denn umgesetzt werden, würde sich nach aktuellem Stand auf rund fünf Millionen Euro belaufen und soll in mehreren Schritten bis zum Jahr 2027 bewältigt werden.

„Es ist eine komplizierte Gemengelage“, erklärte Bürgermeister Peter Münster (FDP). Allerdings blieb nicht viel Zeit, offene Fragen zu Umfang und Kosten zu klären. Für den Grundsatzbeschluss im Gemeinderat war Eile angesagt. Die Frist für den Antrag von Fördergeldern in Höhe von rund 2,1 Millionen Euro aus dem Programm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ stand nämlich kurz vor dem Ablauf.

Bauschmerzen

Die Bauchschmerzen der Gemeinderatsmitglieder waren jedoch deutlich zu spüren. Was, wenn die Kosten über der kalkulierten Summe liegen?, wollte Dritte Bürgermeisterin Rike Schiele (Grüne) wissen. Parteikollegin Ingeborg Hofmann kritisierte die Höhe der Planungskosten von rund 17 Prozent. Eine Antwort erhielten beide nicht.

Finanzreferent Hans Hösch (CSU) bezweifelte ebenfalls stark, ob es angesichts der Entwicklung in der Baubranche bei den fünf Millionen Euro bleibe. Auch die zu erwartende Förderung besänftigte ihn kaum. Erst einmal müsse die Gemeinde vorfinanzieren. „Dann blockiert uns so eine Summe mindestens drei Jahre.“

Für ihn stelle sich die Frage, ob man diese Gelder wirklich allein für die Handballer ausgeben solle. „Wer könnte sie denn sonst noch als Versammlungsstätte nutzen?“ Sonst wüsste er niemanden, der annähernd so viele Zuschauer anlocke. Zum Hintergrund: Derzeit sind wegen der Brandschutzauflagen nur 199 Zuschauer zugelassen, nach der Sanierung dürften mehr rein. Gleicher Meinung wie Hans Hösch war Peter Zeiler (CSU).

Markus Hausberger (Grüne) sprach sich angesichts der Förderung dafür aus, die Budriohalle zur Versammlungsstätte auszuweiten. Allerdings müsse man dann einen verbesserten Brandschutz auch in anderen Gebäuden wie der Friesenhalle angehen. Claus Guttenthaler (FW) sah die Chance, durch den neuen Status grundsätzlich mehr Besucher anzulocken.

Neuer Boden

Das brachte, um im Handballjargon zu sprechen, auch Sportreferent Elmar Ströhmer (FW) auf die Platte. Ströhmer ist gleichzeitig Vorsitzender des Eichenauer SV. Die Handballer hätten vor Corona oft in voller Halle gespielt, entgegnete er. 300 Zuschauer, so schätzte er, könnte man auf jeden Fall mobilisieren. Deshalb habe für ihn der Brandschutz Vorrang. „Eine supergedämmte Halle brauchen wir nicht.“

Dass ein neuer Hallenboden nötig ist, bezweifelte hingegen niemand. Celine Lauer (CSU) fasste zusammen: „Wir haben in viele Problemfelder zu investieren.“

Die Sanierung der Halle und die Umwandlung in eine Versammlungsstätte waren in den vergangenen Jahren immer wieder kontrovers diskutiert worden. So war auch der marode Hallenboden unter anderem in einer Sitzung im Sommer 2018 Thema. Die Wortbeiträge von damals ähnelten den aktuellen.

