Viele Menschen sind einsam - das Kummertelefon soll helfen

Von: Ulrike Osman

Wollen Menschen ein offenes Ohr bieten: Ursula Bernhofer-Schied und Walter Biechele vom KAV. © tb

Sich einfach mal mit jemandem unterhalten, über große und kleine Sorgen, belastende Lebenssituationen oder über Gott und die Welt – für viele Menschen ist das nicht selbstverständlich. Sie haben niemanden, mit dem sie sich austauschen können. Deshalb gibt es nun in Eichenau einen besonderen Gesprächsdienst.

Eichenau – Angeboten wird der telefonische Gesprächsdienst vom Verein zur Förderung von Kranken- und offener Seniorenarbeit (KAV). Denn er hat festgestellt, dass es einen großen Bedarf gibt.

KAV-Vorsitzende Ursula Bernhofer-Schied hatte fast 30 Jahre lang eine internistische Praxis im Ort. „Immer wieder habe ich festgestellt, dass viele Menschen sehr einsam sind“, erzählt die Ärztin. Das betreffe Senioren, aber durchaus auch Jüngere. Außerdem kenne schließlich jeder das Gefühl, dass einem die Decke auf den Kopf fällt und man einfach mal jemandem sein Herz ausschütten möchte.

Angebot richtet sich an alle Eichenauer

Die freiwilligen Helfer des KAV-Telefondienstes bieten Empathie und ein offenes Ohr. Von Montag bis Freitag zwischen 15 und 17 Uhr (außer an Feiertagen) sind sie unter der Telefon Nummer (0 81 41) 8 88 64 00 zu erreichen. Die Gespräche sind vertraulich und in der Regel auch anonym – niemand muss seinen Namen nennen, wenn er nicht möchte.

Das Angebot richtet sich an alle Menschen in Eichenau. Um es in Anspruch zu nehmen, muss man weder in einer akuten Krise stecken noch ein konkretes Problem haben. „Es geht uns darum, Zeit, Aufmerksamkeit und Beachtung zu schenken“, sagt Bernhofer-Schied. Die Ehrenamtlichen am anderen Ende der Leitung wollen zuhören, anregen und Zuversicht vermitteln. Sie wissen, dass das Leben nach einem guten Gespräch meist schon viel freundlicher aussieht. Oft können sie auch einen hilfreichen Rat geben oder auf soziale Einrichtungen hinweisen.

15 Ehrenamtliche hat Bernhofer-Schied für den Telefondienst gewinnen können, alles Menschen mit großer Lebenserfahrung. Sie wurden in Schulungen auf die Aufgabe vorbereitet. Alle sechs Wochen gibt es Treffen für Austausch und Fortbildung.

Man kann sich auch anrufen lassen

Hat ein Anrufer jedoch gravierende psychische Probleme, kommen die Ehrenamtlichen an ihre Grenzen. Dann wird der Betreffende an geeignete Anlaufstellen weiterverwiesen.

Inzwischen gibt es den Gesprächsdienst seit einem halben Jahr. Zu Beginn kam etwa jeden zweiten Tag ein Anruf, so die KAV-Vorsitzende. Inzwischen ist es weniger geworden. Doch Bernhofer-Schied ist davon überzeugt, dass der Bedarf eigentlich hoch wäre, und möchte das Angebot deshalb bekannter machen.

Sollte der Anrufer nach einem guten Gespräch den Wunsch haben, sich mit dem ehrenamtlichen Helfer zu treffen, ist unter Umständen auch das möglich. „Aber es wird nicht automatisch angeboten, und es ist auch nicht jeder Helfer dazu bereit“, erklärt Bernhofer-Schied. Dann jedoch könne der Besuchsdienst des KAV tätig werden, der neuerdings in der gesamten Gemeinde aktiv ist und nicht, wie früher, nur im Krankenhaus oder Seniorenheim.

Wer nicht gerne selbst anrufen möchte, kann sich auch vom Telefondienst zurückrufen lassen. Dafür muss man lediglich einen ausgefüllten Flyer (zu finden unter www.kav-eichenau.de) oder ein formloses Schreiben mit Namen, Telefonnummer und Unterschrift an den KAV (Fasanstr. 32 in Eichenau) senden.

