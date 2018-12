Vorweihnachtliche Feier: Jäger vertreibt Kinder aus dem Wald

Sie wollten nur einen vorweihnachtlichen Spaziergang im Wald unternehmen – doch statt besinnlicher Stimmung kam es zu einem großen Streit mit dem Jagdpächter.

Eichenau - Der entdeckte die Gruppe mit rund 40 Kleinkindern und Erwachsenen am Freitagabend in einem Waldstück südwestlich der Eichenauer Forststraße. Die Spaziergänger hatten Kerzen angezündet und sangen Weihnachtslieder, um den Kleinen mit einer Art Waldweihnacht eine Freude zu bereiten. Der Jäger hingegen freute sich kein bisschen. Seiner Meinung nach störte der Gesang die Tiere in ihren Rückzugsgebieten, wie die Polizei berichtet. Und die Kerzen könnten schnell einen Waldbrand verursachen. Das wollten die Erwachsenen wiederum nicht einsehen – also rief der Jagdpächter schließlich die Polizei. Kinder und Erwachsene gingen daraufhin, sodass die Beamten nichts mehr zu ermitteln hatten.