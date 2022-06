Die Wahl in Eichenau im Ticker: Wer wird der neue Bürgermeister?

Von: Kathrin Böhmer

Jetzt zählt‘s in Eichenau: Eine Wählerin wirft einen Wahlzettel in eine Wahlurne (Symbolbild) © Robert Michael / dpa

Eichenau wählt einen neuen Bürgermeister. Die aktuellen Ergebnisse können Sie hier im Ticker nachlesen.

18.05 Uhr: Das Rathaus ist jetzt Sammelpunkt für die Bürgermeister-Kandidaten und ihre Begleiter. Auch Tagblatt-Reporter Hans Kürzl ist vor Ort. Der freut sich gerade über eine Erfrischung bei der Hitze: Die Rathaus-Mitarbeiter verteilen Eiskonfekt. So wird die Wartezeit auf die Wahlergebnisse versüßt.

18 Uhr: Die Wahllokale sind jetzt geschlossen. Jetzt geht‘s ans Zählen der Stimmen.

17.50 Uhr: Die Wahllokale haben nur noch wenige Minuten geöffnet. Um 18 Uhr war es das. Laut Gemeinde sollten um spätestens 19 Uhr die ersten Ergebnisse da sein.

17.45: Die Zahl der Briefwähler dürfte groß sein. Rund 2400 von etwa 9000 Wahlberechtigten hatten bis zu Beginn dieser Woche die Unterlagen angefordert. Die Gemeinde hat dem mit der Schaffung von zwei neuen Briefwahl-Lokalen Rechnung getragen, insgesamt sind es nun acht.

+++ Der Ticker wird regelmäßig aktualisiert.+++

Die Wahl in Eichenau: Das sind die Fakten

In Eichenau wird der Bürgermeister aufgrund eines Todesfalls in der Vergangenheit außertourlich gewählt. Die Wahlen finden zwei Jahre nach den Gemeinderatswahlen statt. Diesmal bewerben sich Amtsinhaber Peter Münster (FDP), CSU-Gemeinderat Peter Zeiler und Newcomer Markus Hausberger um den Chefsessel im Rathaus.

Selbst Beobachter der Wahl haben sich im Vorfeld mit Prognosen schwer getan. Recht wahrscheinlich schien vielen aber eine Stichwahl, so wie es sie bereits vor sechs Jahren gab.

Fakt ist: Die Wahllokale sind am Sonntag, 26. Juni, in der Zeit von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Erste Ergebnisse werden gegen 18.30 Uhr erwartet. Wird eine Stichwahl notwendig, weil keiner der Kandidaten 50 Prozent erreicht hat, erfolgt diese am Sonntag, 10. Juli. Daran beteiligt sind die zwei Personen, die im ersten Wahlgang die meisten Stimmen erzielen.

Peter Münster ist im Übrigen der einzige FDP-Bürgermeister im Landkreis und nur einer von zweien in Oberbayern.

