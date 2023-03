Wohnungen geplant: Weitere Asyl-Unterkunft abgelehnt

Von: Hans Kürzl

Auf diesem Gelände an der Friesenhalle wünschte sich der Landkreis eine weitere Asylunterkunft. Links von diesem Grundstück liegt die Starzelbachschule. © kürzl

Die Gemeinde Eichenau lehnt eine weitere Unterkunft für Asylbewerber ab. Diese hätte auf einem Grundstück nahe der Friesenhalle entstehen sollen. Hier sind aber schon Wohnungen geplant. Das sieht auch das Landratsamt ein.

Eichenau – Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung ein positives und ein negatives Signal an die Kreisbehörde gesendet: Ja zur neuen Asyl-Unterkunft am Schreberweg und nein zu einer weiteren Anlage auf einem Grundstück an der Friesenstraße.

Das Landratsamt hatte das Areal ins Auge gefasst. Es liegt hinter der Friesenhalle und in Nachbarschaft zur Starzelbachschule. Dort ist allerdings seit Längerem geplant, dringend benötigte Wohnungen zu errichten. Darauf wies Markus Brüstle (Grüne) hin: „Wir sollten dem Landratsamt mitteilen, dass wir bei dem Grundstück andere Interessen haben.“ In der Kreisbehörde wird die Begründung akzeptiert: „Wir bedauern dies, werden aber aufgrund der von der Gemeinde genannten Gründe nicht mehr tätig werden.“

Mit einem einstimmigen Beschluss hat der Gemeinderat hingegen formal den Weg dafür frei gemacht, dass am Schreberweg 1 eine neue Unterkunft entstehen kann. Dort sollen 104 Asylbewerber Platz finden. Die bisherige Container-Anlage am Schreberweg 3 wird ersatzlos entfernt.

Größer als die alte Anlage

Vonseiten des Landratsamtes begrüßte man diesen Teil der Entscheidung. Die neue Anlage ist größer als die alte, die zunehmend an ihre Kapazitätsgrenzen stößt. Durch die Ersatzunterkunft für die bestehende Anlage würde man zusätzlich 40 Plätze gewinnen, so eine Sprecherin der Kreisbehörde. Man habe sich allerdings eine vorbehaltlose Entscheidung gewünscht.

Der Eichenauer Gemeinderat hatte zudem wiederholt gefordert, dass der Freistaat sich um die soziale und integrative Begleitung kümmere. Eine entsprechende Stelle sei 2022 aus finanziellen Gründen per Gemeinderatsbeschluss abgelehnt worden, der Asylhelferkreis sei jedoch erheblich überlastet.

Die Sprecherin des Landratsamtes verwies hier auf Möglichkeiten wie den Integrationslotsen, der vom Freistaat gefördert werde. Einflussmöglichkeiten des Landratsamtes auf vorgesetzte Behörden seien aber in dieser Sache nicht bekannt.

Sozialarbeiter

Schlechte Aussichten attestierte sie beim Thema Sozialarbeiter. In den Sitzungsunterlagen im Gemeinderat war erwähnt, dass der Puchheimer Bürgermeister Norbert Seidl (SPD) sich gute Chancen ausrechnet, eine solche Stelle genehmigt zu bekommen. „Die Stadt Puchheim geht selbstverständlich davon aus, dass der Freistaat im Fall der Unterbringung zusätzlicher geflüchteter Menschen seiner Verantwortung gerecht wird und ausreichend Kräfte für die Asylsozialberatung bereitstellt“, heißt es von der Pressestelle der Nachbarstadt. Soweit es um zusätzliche Integrationsleistungen in Eigenregie gehe, stelle die Stadt koordinierendes Personal zur Verfügung.

Dem allem vorausgegangen war eine Unterredung im Landratsamt mit Landrat Thomas Karmasin (CSU), Eichenaus Bürgermeister Peter Münster (FDP) und Integrationsreferentin Yasemin Bilgic (Grüne). In diesem Rahmen hatte die Kreisbehörde laut Sitzungsvorlage im Übrigen zu verstehen gegeben, dass die Baugenehmigung am Schreberweg auch ohne die Zustimmung der Gemeinde hätte durchgesetzt werden können.

