Wunsch-Kunstrasen kostet eine halbe Million Euro

Von: Hans Kürzl

Dass der FC Eichenau einen neuen Kunstrasen braucht, ist nach 15 Jahren Nutzung des alten Belages unbestritten.

Eichenau – Auf welchem Belag künftig um Punkte und Tore gekämpft werden soll, ist aber noch nicht endgültig entschieden. Der Verein hat dabei eine klare Priorität.

„Aus Sicht unserer Fußballer ist der unverfüllte Kunstrasen der lauftechnisch angenehmere“, erklärte der in der Sitzung anwesende FCE-Vorsitzende Armin Ziegler. Dieser Belag sei insgesamt besser zu bespielen. Diesbezüglich habe man sich auch bei einer Besichtigung beim FC Puchheim schlaugemacht. Bei einem unverfüllten Kunstrasen wird kein Sand und Granulat eingesetzt. Allerdings ist diese Variante die teuerste. Gesamtkosten wurden in der Sitzung nicht benannt.

Doch ein Beitrag von SPD-Fraktionssprecher Martin Eberl lässt ahnen, in welcher Größenordnung man sich grob bewegen wird: „Mir haut’s die Augen raus. 600 000 Euro, und in 15 Jahren müssen wir uns wieder damit befassen.“ Bürgermeister Peter Münster (FDP), sprach auf eine Rückfrage hin einschließlich Planungskosten von 500 000 Euro. Dennoch deutet sich an, dass man den Verein nicht hängen lassen will, wie Claus Guttenthaler (FW) erklärte: „Wir werden uns kaum dagegen entscheiden.“

Problematisch könnte laut einem Landschaftsarchitekten allerdings der aktuelle Belag werden. Dessen Zwischenschicht sei bereits sehr dünn geworden, erläuterte er den Gemeinderäten. Dies müsse bei der Maßnahme unter Umständen einbezogen werden.

Eher unwahrscheinlich ist, dass es für den neuen Kunstrasen eine Förderung des Bayerischen Landes-Sportverbandes (BLSV) gibt. Das Gelände gehört der Gemeinde. Selbst eine Überschreibung auf den FCE würde wohl wenig helfen. Bis zur nächsten oder übernächsten Gemeinderatssitzung will man seitens der Verwaltung aber noch einmal alle Möglichkeiten prüfen. Münster dazu: „Allerdings hat der BLSV die Grenzen schon sehr eng abgesteckt.“

Planerische oder logistische Unterstützung seitens des FCE ist nicht zu erwarten. Der Verein sieht sich laut dem Vorsitzenden Ziegler fachlich dazu nicht in der Lage.

Eichenaus Rathauschef Münster äußerte dafür Verständnis: „Das kann man von einem Verein nicht erwarten.“ Auf Unverständnis stößt bei Münster deshalb die mehrheitliche Haltung des Gemeinderates bei den Planungskosten: „Keine Ahnung, warum man sich sträubt, das einzustellen.“ Der Betrag auf dieser Position bewegt sich etwa im mittleren fünfstelligen Bereich.

