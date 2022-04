Zu Clever für Internet-Erpresser

Von: Kathrin Böhmer

Dank Sicherheitskopien und Schutzprogrammen hatten die Hacker beim Computer von Martin Eberle keine Chance. Der Eichenauer ließ die Betrüger abblitzen und sicherte ganz cool Beweise für die Polizei. © Weber

Was für eine unglaublich gemeine Masche: Hacker haben einen Eichenauer ins Visier genommen. Das aber vergeblich.

Eichenau – Er sollte 1800 Euro bezahlen, ansonsten würden sämtliche private Inhalte seines Computers veröffentlicht – auch vermeintlich höchst intime Aufnahmen. Doch die Betrüger wussten nicht, mit wem sie sich da anlegen: Der Senior war viel zu clever für sie.

In der E-Mail werden Dinge beschrieben, die nicht jugendfrei sind und hier auch nicht wiederholt werden sollen. Internetseiten für Erwachsene spielen dabei eine große Rolle. Und die meisten wären wohl spätestens völlig geschockt bei dieser unglaublichen Erpressung: Wenn keine 1800 Euro gezahlt werden, werden Videos von intimsten Handlungen veröffentlicht.

Computer gut geschützt

Also richtig, richtig schmutzig. Martin Eberle aus Eichenau, 73 Jahre alt und somit eigentlich Hauptzielgruppe für diverse heimtückische Betrugsmaschen, ließ sich davon überhaupt nicht beeindrucken. Ihm war schnell klar, dass da jemand „irgendeinen Schmarrn“ zusammengeschrieben hat.

Zwar kannten die Hacker seine E-Mail-Adressen (er hat zur Sicherheit mehrere), was ihn schon kurz stutzig machte. Doch dass sie wirklich, wie beschrieben, seit Wochen Zugang zu seinen privaten Nachrichten, Fotos und anderen Dateien hatten, bezweifelte Martin Eberle stark. „Ich bin recht fit am Computer. Ich habe meinen PC gut geschützt“, erklärt der Rentner souverän. Er kennt sich aus. Weiß sogar die genauen Bezeichnungen der Antiviren-Software, spricht davon, wie er seine privaten Inhalte wie eben Fotos auf dem Computer regelmäßig gesondert sichert, weit über Laienwissen hinaus und weit entfernt vom Senioren-Computerkurs in der VHS.

Wobei er früher gerne zum Eichenauer PC-Stammtisch gegangen ist, wie er sagt. Als ehemaliger Gebäudetechniker hatte Martin Eberle bereits viel mit Digitalisierung zu tun. Und zur Not: „Ruf ich meinen Spezl Rudi an.“ Das hat er auch getan, als er besagte E-Mail in seinem Postfach fand.

Köder-Klassiker: Ausstehende Zahlung

Was in der Betreff-Zeile stand, war ein Klassiker: „Sie haben eine ausstehende Zahlung.“ Eberle kam die Sache komisch vor. Aber er wusste, er könnte in die E-Mail klicken, nur eben nicht auf Anhänge oder Links. Da kann man ganz schnell Fremden Internetbetrügern das Tor weit öffnen. Er las sich den Inhalt durch und handelte.

Seine telefonische Frage an Rudi: „Muss ich den Computer löschen und neu aufsetzen?“ Der Spezl hielt das für nicht notwendig. Dann kopierte er den Inhalt der E-Mail, erstellte ein PDF und leitete so die Beweise an die Polizei in Germering weiter. Damit hat er alles richtig gemacht, wie ein Germeringer Polizei-Sprecher bestätigt. Betrugsmaschen wie diese Hacking-E-Mails seien ein Dauerbrenner, um nicht so gut informierten Menschen Geld aus der Tasche zu ziehen.

Polizei nicht sehr optimistisch

Eine der vielen Vorgehensweisen, wie auch falsche Polizisten oder der Enkeltrick. Im Fall der E-Mail ist der Polizeisprecher allerdings nicht sehr optimistisch, was den Erfolg der Ermittlungen angeht. Die Betrüger wissen sich ebenfalls zu schützen.

Martin Eberle jedenfalls fühlt sich sehr darin bestätigt, das Internet weiterhin „sehr vorsichtig zu benutzen“. Er checkt seine Aktien. Aber Informationen bezieht er bereits seit 47 Jahren von der Heimatzeitung. Spiele am Computer, etwa das beliebte „Siedler“, nutzt er nur auf CD-Rom. „Und ein Smartphone brauche ich schon einmal überhaupt nicht.“ Was im Nachrichtendienst WhatsApp sei, sei da für immer, warnt er gerne auch Menschen in seinem Umfeld. Und: „Wenn Freunde und Bekannte mich erreichen wollen, sollen Sie mich anrufen - oder eine Mail schreiben.“

